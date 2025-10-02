Logo

Кошарац: Захвалност Русији на уједначеном приступу према свима у БиХ

СРНА

Кошарац: Захвалност Русији на уједначеном приступу према свима у БиХ
Фото: Уступљена фотографија

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац разговарао је данас у Сарајеву са амбасадором Руске Федерације Игором Калабуховом о резултатима његове недавне посјете Сочију и имплементацији закључака са састанка Комисије за трговину и економску сарадњу између БиХ и Руске Федерације.

Кошарац је навео да је тема разговора била и актуелна политичка ситуација, као и наплата дуга према Руској Федерацији за природни гас испоручен у периоду 1991-1995.

"Русија је наш пријатељ и стратешки партнер, са којим желимо додатно јачати и унапређивати односе у свим сегментима. Захваљујући одговорној политици предсједника Републике Српске Милорада Додика и институција Српске, нисмо и никада нећемо дозволити да БиХ уведе санкције Русији", истакао је Кошарац.

Он је нагласио да је Русија гарант Дејтонског споразума и да је Српска захвална предсједнику Руске Федерације Владимиру Путину, руским званичницима и руском народу на поштовању међународног права и уједначеном приступу према свима у БиХ.

"Искористио сам прилику да поновим захвалност руској страни на подршци организацији референдума у Српској", навео је Кошарац у објави на "Инстаграму".

Сташа Кошарац

Русија

Коментари (0)
