Вишковић: Убрзати реализацију пројеката и наставити повезивање Српске и Србије

Извор:
СРНА
02.10.2025
11:48
Коментари:0
Убрзати изградњу ауто-путева у Републици Српској и наставити путно повезивање Бањалуке и Београда циљеви су "Аутопутева", рекао је новоименовани вршилац дужности директора у овом предузећу Радован Вишковић.
Вишковић је рекао новинарима у Бањалуци да је поносан што је као некадашњи премијер заједно са руководством Српске и Србије, био један од покретача путног повезивања двије земље, те да се на том плану управо ради на путним правцима Вукосавље–Брчко, Брчко-Бијељина и Рача-Бијељина.
"Остаје да покренемо активности у вези са једном од економски на исплативијих дионица Добој-Вукосавље и уложићемо напор да је доведемо у позицију за изградњу. И када то урадимо, онда смо на трагу повезивања Српске и Србије", рекао је Вишковић.
Он је додао да ће се радити и на пројектима брзих путева у Српској, поготово у смислу повезивања Вишеграда и Сарајева, правца Бијељина-Зворник-Подроманија и слично.
"Имамо и обавезу према Херцеговини и у наредном периоду дио активности усмјерићемо на израду пројектно-техничке документације", рекао је Вишковић.
Уз напомену да су "Аутопутеви" једно од најбољих јавних предузећа Српске, он је додао да, ипак, постоје одређени застоји када је ријеч о реализацији пројеката изградње ауто-путева што је резултат укупних дешавања у БиХ и шире.
"Моја жеља је да се то у што краћим роковима покуша убрзати у договору са кинеским и другим партнерима. Дакле, наредних дана обићи ћу сва градилишта ауто-путева у Српској с циљем да се појача динамика изградње. Морамо бити бржи у реализацији и да идемо у што озбиљније и веће инвестиције, што је потреба и економског развоја Српске", нагласио је Вишковић.
Он је додао да ће се радити и на унапређењу одређених законских рјешења.
Досадашњи вршилац дужности директора "Аутопутева" Недељко Ћорић рекао је да је Вишковића информисао о стању у овој фирми, важној за развој Српске.
"Иза себе остављам добро, здраво и успјешно организовано предузеће. Наравно и ова фирма има неке своје изазове и проблеме с којима се сусреће, али не сумњам да ће се то рјешавати. Господину Вишковићу желим да успјешно води ову фирму и не сумњам да ће тако бити, јер он има пуно знања и искуства", рекао је Ћорић.
Ћорић је данас предао дужност новоименованом директору тог предузећа Радовану Вишковићу.
Примопредаја је обављена у просторијама "Аутопутева" у Бањалуци, а присуствовали су чланови управе и Комисије за примопредају.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч4
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
59
13
59
13
59
13
56
13
52
Тренутно на програму