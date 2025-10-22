Logo

ХПВ не бира, али ми можемо: Знањем до здравије будућности

Теодора Беговић

22.10.2025

Координатор кампање, Радмила Стевандић Беговић, годинама се залаже за едукацију и тачно информисање грађана о важности ХПВ вакцине, док стручњаци из области имунологије поручују да је ријеч о једном од највећих достигнућа савремене медицине.

"Вирус не бира, он не прави разлику међу половима, узрастима или границама, али ми можемо да бирамо одлуке које се темеље на знању и одговорности", казала је координатор за ХПВ имунизацију Радмила Стевандић Беговић.

"ХПВ вакцина је једна сјајна вакцина, изузетно ефикасна, изузетно безбједна и практично спријечава инфекцију, а самим тим и спречава све болести које су повезане са ХПВ-ом. То су, не само карцином грлића материце, него још пет карцинома, а и незгодни кондиломи", истакао је имунолог Милош Марковић.

Фокус није само на вакцинацији, већ и на ширењу знања, разбијању предрасуда и јачању повјерења у струку.

"Када је ријеч о ХПВ вакцини, заиста морамо да искористимо њен пуни потенцијал јер она не само да штити дјецу и омладину од неке заразне болести, него спречава нешто што представља водећи узрок смрти код нас данас", казује шеф секције за здравље УНИЦЕФ-а БиХ Јела Аћимовић.

Струка упозорава да се у времену дезинформација одлуке о здрављу не смију доносити на основу непровјерљивих извора, већ искључиво на темељу знања и стручних препорука.

"Очекујем свакако од здравствених радника, прије свега, да се ставе на услуге грађанима и дају вриједне и исправне информације, а грађане молим да те информације траже код релевантних извора, а не код разних удружења или појединаца без дипломе", рекао је министар здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске Ален Шеранић.

"Ово је један у низу догађаја који ми организујемо у оквиру кампање ХПВ не бира, ми можемо. Суштина овог пројекта је да се подигне свијест о значају вакцинације против ХПВ", наглашава директор Дома здравља Бањалука Невена Тодоровић.

Здравље дјеце не почиње у ординацији, већ у одлуци родитеља да бирају знање умјесто страха. ХПВ вакцина не познаје ни пол ниTI границе. познаје моћ одговорне одлуке.

