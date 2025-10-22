Logo

Све више млађих Херцеговки обољева од карцинома дојке

Независне

22.10.2025

15:50

Све више млађих Херцеговки обољева од карцинома дојке
Фото: Thirdman/Pexels

Све су ниже старосне границе жена у Херцеговини обољелих од карцинома дојке, који је и најчешће малигно обољење.

Ово је речено у Дучићевој улици у Требињу, гд‌је су, поводом октобра, мјесеца борбе против карцинома дојке, представници Удружења грађана "Нада" из овог града, здравствени радници и ученици Средње медицинске школе дијелили упутства и промотивни материјал о значају превенције и правовременог препознавања ове опаке болести.

Др Владислав Шиповац, специјалиста социјалне медицине из требињског Регионалног центра Института за јавно здравство, потврдио је да је карцином дојке, као најчешће малигно обољење код жена, и даље у порасту, да су старосне границе пацијенткиња све ниже, али да од карцинома дојке оболијевају и мушкарци.

"Малигна болест је комбинација начина живота појединца и његових генетских предиспозиција. Поред престанка пушења и конзумирања алкохола, значајна је превенција и начин исхране. Преко 30 одсто свих карцинома настаје као посљедица уношења велике количине масти, конзумирања хране настале димљењем и саламурењем и конзервираних производа, а смањеним уносом воћа и поврћа", рекао је Шиповац, апелујући и на физичку активност.

И он је у превенцији истакао самопреглед дојки, као и физикални и мамографски преглед, наводећи да већу опасност од карцинома дојке имају жене високог економског статуса, док код карцинома материце статистика показује супротно.

Ковиљка Комненић, предсједница Удружења грађана "Нада", каже да је, према подацима требињске болнице, у години око 40 новооткривених случајева карцинома дојке.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Република Српска

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

"Уз помоћ институција, предузећа, донатора и кроз различите пројекте проводимо едукативна предавања, заказујемо бесплатне мамографске и друге прегледе, тако да сматрам да смо за двадесет година рада постигли циљ, указујући на значај превентивних прегледа и буђења свијести код жена, које су све више самосвјесне и лакше се одлучују на превентивне прегледе, али су и отвореније да причају о својим проблемима", навела је Комненовићева.

Она је додала да би требало обезбиједити бржи и лакши приступ дијагностичким процедурама, те да иновативни лијекови буду доступни свим обољелим.

Тамара Шупљеглав, која се пет година бори са карциномом који је захватио обје дојке, поручила је да је важно на вријеме открити ову болест и не одустајати од борбе, пишу Независне.

