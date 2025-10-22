Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

Извор:
СРНА
22.10.2025
15:46
Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић изјавио је Срни да је неопходно да Дисциплинска комисија Високог судског и тужилачког савјета (ВСТС) БиХ изрекне најоштрију дисциплинску мјеру судији Суда БиХ Сени Узуновић због нарушавања кредибилитета правосуђа на нивоу БиХ.
Он је истакао да је Узуновићева дописом Централној изборној комисији /ЦИК/ БиХ у коме је, између осталог, сугерисала престанак функције Милораду Додику на мјесту лидера СНСД-а изашла из оквира надлежности Суда и почела да даје тумачење пресуде коју чак она није ни донијела, већ Апелационо вијеће Суда БиХ.
"Чак и да је она донијела, пресуда мора бити јасна, недвосмислена и било какве правне посљедице јасне и недвосмислене. Ниједан појединац судија нема право да према неком другом органу самоиницијативно, без било каквог захтјева, даје тумачење било какве пресуде, а поготово не ове кривичне пресуде", истакао је Којић.
Он је подсјетио да је Узуновићева оно на шта се указивало од почетка - острашћени унитаристички Бошњак и да је ово показатељ њених намјера и интенција и у самом и првостепеном поступку.
Којић истиче да овај њен потез не може и не смије да прође некажњено.
"Очигледно је тачно оно што ми говоримо - да је правосуђе на нивоу БиХ инструмент у рукама Бошњака који покушавају на тај начин да проводе своје политике", оцијенио је Којић.
Наводећи да је ово најбољи примјер тога, Којић је рекао да се урушава повјерење свих грађана у правосуђе у коме се судија појединац самоиницијативно понаша, даје своје тумачење на овај начин и излази из оквира Устава и закона, што не би смио као судија да чини.
