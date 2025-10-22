Logo

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

Извор:

СРНА

22.10.2025

15:46

Коментари:

0
Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа
Фото: АТВ

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић изјавио је Срни да је неопходно да Дисциплинска комисија Високог судског и тужилачког савјета (ВСТС) БиХ изрекне најоштрију дисциплинску мјеру судији Суда БиХ Сени Узуновић због нарушавања кредибилитета правосуђа на нивоу БиХ.

Он је истакао да је Узуновићева дописом Централној изборној комисији /ЦИК/ БиХ у коме је, између осталог, сугерисала престанак функције Милораду Додику на мјесту лидера СНСД-а изашла из оквира надлежности Суда и почела да даје тумачење пресуде коју чак она није ни донијела, већ Апелационо вијеће Суда БиХ.

"Чак и да је она донијела, пресуда мора бити јасна, недвосмислена и било какве правне посљедице јасне и недвосмислене. Ниједан појединац судија нема право да према неком другом органу самоиницијативно, без било каквог захтјева, даје тумачење било какве пресуде, а поготово не ове кривичне пресуде", истакао је Којић.

Нинковић-13102025

Бања Лука

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

Он је подсјетио да је Узуновићева оно на шта се указивало од почетка - острашћени унитаристички Бошњак и да је ово показатељ њених намјера и интенција и у самом и првостепеном поступку.

Којић истиче да овај њен потез не може и не смије да прође некажњено.

"Очигледно је тачно оно што ми говоримо - да је правосуђе на нивоу БиХ инструмент у рукама Бошњака који покушавају на тај начин да проводе своје политике", оцијенио је Којић.

Наводећи да је ово најбољи примјер тога, Којић је рекао да се урушава повјерење свих грађана у правосуђе у коме се судија појединац самоиницијативно понаша, даје своје тумачење на овај начин и излази из оквира Устава и закона, што не би смио као судија да чини.

Подијели:

Тагови:

Милорад Којић

Сена Узуновић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

Република Српска

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

3 ч

0
Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

Бања Лука

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

У Србији ухапшено 10 осумњичених припадника криминалне групе

3 ч

0
Кошарац: Суд БиХ нема надлежност да се мијеша у унутрашњу организацију странака

Република Српска

Кошарац: Суд БиХ нема надлежност да се мијеша у унутрашњу организацију странака

4 ч

0

Више из рубрике

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

Република Српска

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

3 ч

0
Кошарац: Суд БиХ нема надлежност да се мијеша у унутрашњу организацију странака

Република Српска

Кошарац: Суд БиХ нема надлежност да се мијеша у унутрашњу организацију странака

4 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Нећемо одустати од изградње насипа на Дрини

4 ч

0
Ковачевић: Шмитов мали од палубе, Драшко Шмитић, мало се занио

Република Српска

Ковачевић: Шмитов мали од палубе, Драшко Шмитић, мало се занио

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Шта се носи као поклон за славу?

19

27

Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

19

23

Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Загребу

19

21

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

19

19

Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner