Logo
Large banner

Бањалучанка пребачена на УКЦ: Огласило се Тужилаштво након несреће

Извор:

АТВ

12.01.2026

10:52

Коментари:

0
Бањалучанка пребачена на УКЦ: Огласило се Тужилаштво након несреће

Бањалучанка Г.В. (63) теже је повријеђена када ју је у улици Булевар српске војске ударио "фијат стило" којим је управљао Д. Ј. (47), саопштено је из Окружног тужилаштва у Бањалуци.

"У Улици Булевар српске војске, Град Бања Лука, дана 11.01.2026.године, око 17,40 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице задобило тјелесне повреде.

У овој саобраћајној незгоди учествовало је путничко возило марке „Фиат стило“ којим је управљало лице иницијала Д.Ј. рођен 1979. године из Бања Лукe, и пјешак Г.В. рођена 1963. године, из Бања Луке.

rotacija policija rs mup rs

Хроника

Несрећа код Делте: Ауто ударио жену

Приликом саобраћајне незгоде пјешак Г.В. је задобила тјелесне повреде, пружена јој је љекарска помоћ и збринута је у Универзитетски клинички центар Бања Лука. ", наводе у саопштењу.

Додали су да је тужилац наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, на утврђивању свих околности наведене саобраћајне незгоде.

Подијели:

Тагови:

УКЦ Републике Српске

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Живите у загађеном граду? Истраживање открива да ова група намирница дјелује као "штит" за ваша плућа

Здравље

Живите у загађеном граду? Истраживање открива да ова група намирница дјелује као "штит" за ваша плућа

2 ч

0
Оптужница против 53 лица због утаје пореза, оштетили буџет за готово два милиона евра

Регион

Оптужница против 53 лица због утаје пореза, оштетили буџет за готово два милиона евра

2 ч

0
Мозак брзо стари у ова три кључна доба

Наука и технологија

Мозак брзо стари у ова три кључна доба

3 ч

0
Хороскопски знаци којима је готово немогуће угодити

Занимљивости

Хороскопски знаци којима је готово немогуће угодити

3 ч

0

Више из рубрике

Пронађено тијело жене с повредама главе, супруг испричао бизарну причу

Хроника

Пронађено тијело жене с повредама главе, супруг испричао бизарну причу

4 ч

0
Несрећа код Делте: Ауто ударио жену

Хроника

Несрећа код Делте: Ауто ударио жену

18 ч

0
Покушај убиства у Загребу

Хроника

Покушај убиства у Загребу

20 ч

1
Оптужница за кафанску тучу: Прво га ударио шаком, па криглом у главу

Хроника

Оптужница за кафанску тучу: Прво га ударио шаком, па криглом у главу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

34

Ове собне биљке одлично подносе хладноћу

13

17

Влада Српске одлучила - сриједа нерадни дан

13

15

Зашто неки људи не уживају у музици?

13

11

Бањалучки суд изрекао 150 година затвора за диловање дроге!

13

06

Јача "звијер" над Русијом која ускоро долази код нас

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner