Бањалучанка пребачена на УКЦ: Огласило се Тужилаштво након несреће

Бањалучанка Г.В. (63) теже је повријеђена када ју је у улици Булевар српске војске ударио "фијат стило" којим је управљао Д. Ј. (47), саопштено је из Окружног тужилаштва у Бањалуци.
"У Улици Булевар српске војске, Град Бања Лука, дана 11.01.2026.године, око 17,40 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој је једно лице задобило тјелесне повреде.
У овој саобраћајној незгоди учествовало је путничко возило марке „Фиат стило“ којим је управљало лице иницијала Д.Ј. рођен 1979. године из Бања Лукe, и пјешак Г.В. рођена 1963. године, из Бања Луке.
Приликом саобраћајне незгоде пјешак Г.В. је задобила тјелесне повреде, пружена јој је љекарска помоћ и збринута је у Универзитетски клинички центар Бања Лука. ", наводе у саопштењу.
Додали су да је тужилац наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере као и вјештачења, на утврђивању свих околности наведене саобраћајне незгоде.
