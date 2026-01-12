Оптужница против 53 лица због утаје пореза, оштетили буџет за готово два милиона евра

Извор:
Хрватски Ускок подигао је оптужницу против 52 држављанина Хрватске и држављанина Бугарске и Албаније због злочиначког удружења, помагања у утаји пореза којим је државни буџет оштећен за готово два милиона евра, те за прање новца.
Првоосумњичени се терети да је од 1. јануара 2023. до 31. децембра 2024. у Загребу и другим мјестима као руководилац пословања више предузећа заједно са осумњиченима, који су били овлаштени да располажу новцем у предузећима, учествовао у издавању непоузданих рачуна.
Он је за унапријед договорену провизију проналазио одговорна лица друштава и занатлије заинтересоване за остваривање незаконите имовинске користи за себе и друге, одбијањем претпореза на основу испостављаних невјеродостојних рачуна.
Тим друштвима и занатлијама је на основу тога што није укњижено у пријавама пореза исказан и одбијен претпорез у укупном износу од најмање 1.993.639 евра, за колико је оштећен државни буџет.
По примљеним уплатама осумњичени су са рачуна друштава којима су управљали подизали уплаћени новац у готовини или су га преносили на банковне рачуне које су за ту сврху отворили и користили неки од окривљених, преносе хрватски медији.
Потом су подигли најмање 5.989.685 евра, од чега су за себе задржали неприпадајућу корист, по основу договорене провизије од 805.584 евра.
Тај износ су подијелили, а остатак вратили одговорним особама и занатлијама којима су издали невјеродостојне рачуне, па су они избјегли утврђивање обавезе пореза на доходак од капитала у износу од 703.194 евра.
Првоокривљени се са још једним од осумњичених терети и да је од 14. октобра до 4. фебруара прошле године у Загребу, наплатом провизије за издавање невјеродостојних рачуна, примао новац, а потом преносио на рачуне два трговачка и других повезаних друштава.
Новац су дјелимично подизали у готовини с циљем да заметну траг и неистинито прикажу да произлази из законитог извора, те су тако остварену материјалну корист од 245.500 евра уложили у куповину некретнине, возила и луксузних сатова.
