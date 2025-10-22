Logo

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске, Горан Селак, изјавио је да грађани с пуним правом очекују одговорно поступање правосудних институција, имајући у виду да се за њихов рад годишње издваја око 200 милиона КМ.

- Желимо да правосудна управа буде доступнија грађанима и ефикаснија у комуникацији, не само у Модричи и ширем подручју, већ на нивоу читаве Републике Српске - поручио је Селак.

Нинковић-13102025

Бања Лука

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

Током посјете Основном суду у Модричи, Селак је разговарао са замјеницом предсједника суда, Ренатом Стојановић Кузмановић, као и са њеним сарадницима, који су га упознали с актуелним стањем. Истакнуто је да се предмети у овом суду рјешавају на задовољавајућем нивоу.

Селак је нагласио да постоје извјесни захтјеви у погледу материјалног и финансијског опремања суда, те је изразио спремност Министарства правде да пружи подршку у том правцу. Додао је да ће се лично ангажовати да се у буџету за наредну годину предвиде средства за потребе суда у Модричи.

Говорећи о општем функционисању правосудне управе, Селак је истакао да нема већих замјерки, али да ће се радити на побољшању услова, прије свега кроз повећање плата запослених.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

У Србији ухапшено 10 осумњичених припадника криминалне групе

- Судије имају своју плату заштићену законом, али правосудна управа и администрација није пратила та повећања и ја као министар правде у договору са премијером и Владом тражићу да им се повећа плата - рекао је Селак.

Рената Стојановић Кузмановић изразила је задовољство што су имали прилику да са министром разговарају о важним и актуелним темама.

