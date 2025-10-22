Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

Извор:
СРНА
22.10.2025
15:45
Министар правде Републике Српске, Горан Селак, изјавио је да грађани с пуним правом очекују одговорно поступање правосудних институција, имајући у виду да се за њихов рад годишње издваја око 200 милиона КМ.
- Желимо да правосудна управа буде доступнија грађанима и ефикаснија у комуникацији, не само у Модричи и ширем подручју, већ на нивоу читаве Републике Српске - поручио је Селак.
Током посјете Основном суду у Модричи, Селак је разговарао са замјеницом предсједника суда, Ренатом Стојановић Кузмановић, као и са њеним сарадницима, који су га упознали с актуелним стањем. Истакнуто је да се предмети у овом суду рјешавају на задовољавајућем нивоу.
Селак је нагласио да постоје извјесни захтјеви у погледу материјалног и финансијског опремања суда, те је изразио спремност Министарства правде да пружи подршку у том правцу. Додао је да ће се лично ангажовати да се у буџету за наредну годину предвиде средства за потребе суда у Модричи.
Говорећи о општем функционисању правосудне управе, Селак је истакао да нема већих замјерки, али да ће се радити на побољшању услова, прије свега кроз повећање плата запослених.
- Судије имају своју плату заштићену законом, али правосудна управа и администрација није пратила та повећања и ја као министар правде у договору са премијером и Владом тражићу да им се повећа плата - рекао је Селак.
Рената Стојановић Кузмановић изразила је задовољство што су имали прилику да са министром разговарају о важним и актуелним темама.
