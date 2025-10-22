Кошарац: Суд БиХ нема надлежност да се мијеша у унутрашњу организацију странака

Извор:
Извор: СРНА
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац поручио је да Суд БиХ нема никакву надлежност да се мијеша у унутрашњу организацију политичких странака, а посебно не да инсистира на уклањању легитимно изабраног предсједника СНСД-а.
- СНСД, као најјача и најорганизованија политичка партија у Републици Српској и БиХ, има свог предсједника и он се зове Милорад Додик. Додик ужива пуну подршку органа СНСД-а и нашег чланства, захваљујући чијој вољи је на челу СНСД-а. Суд БиХ апсолутно нема ништа са тим - истакао је Кошарац у изјави за Срну.
Покушај Суда БиХ да притиском на Централну изборну комисију /ЦИК/ БиХ урушава демократске процесе и слободу политичког избора и дјеловања оцијенио је као скандалозан и непојмљив.
- Ово што Суд БиХ покушава да уради представља додатну политичку инфекцију у институцијама БиХ. Злоупотребљавајући позицију, Суд БиХ покушава да спроведе у дјелу нечије политичке замисли и издејствује некакве политичке одлуке, што је нонсенс и неприхватљиво - додао је Кошарац.
Према његовим ријечима, јасно је да је њихов циљ Милорад Додик и да ће покушати да га уклоне са политичке сцене свим недопустивим средствима, притисцима, уцјенама, противправним и противуставним дјеловањем.
- Додатно је поражавајуће што политичке стране у Федерацији БиХ здушно учествују у овом срамном и противправном игроказу. Но, једино што доказују јесте да на овај начин прикривају властиту политичку немоћ. Политички слабићи и ништа више од тога не могу и неће бити - рекао је Кошарац.
Он је додао да је алармантна чињеница да само у БиХ лидери појединих странака траже од институција да са чела једне странке уклоне легитимно изабраног предсједника.
- И ништа добро им то неће донијети! Све што раде у коначници ће им се вратити као бумеранг и једина жртва њиховог дјеловања ће бити БиХ - нагласио је Кошарац.
Констатујући да је Додик лидер српског народа, предсједник Републике Српске и предсједник СНСД-а, Кошарац је додао да грађани Српске стоје иза политика Милорада Додика.
- Он је воља српског народа, против које не могу ни Суд БиХ, ни ЦИК БиХ, ни бошњачке политичке странке, ни страници, ма колико се удруживали и заједнички учествовали у том противправном, противуставном и апсолутно ненормалном подухвату! Побиједиће Додик! Побиједиће Српска - поручио је Кошарац.
