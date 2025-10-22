Logo

Кошарац: Суд БиХ нема надлежност да се мијеша у унутрашњу организацију странака

Извор:

СРНА

22.10.2025

15:36

Коментари:

0
Кошарац: Суд БиХ нема надлежност да се мијеша у унутрашњу организацију странака
Фото: Срна

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац поручио је да Суд БиХ нема никакву надлежност да се мијеша у унутрашњу организацију политичких странака, а посебно не да инсистира на уклањању легитимно изабраног предсједника СНСД-а.

- СНСД, као најјача и најорганизованија политичка партија у Републици Српској и БиХ, има свог предсједника и он се зове Милорад Додик. Додик ужива пуну подршку органа СНСД-а и нашег чланства, захваљујући чијој вољи је на челу СНСД-а. Суд БиХ апсолутно нема ништа са тим - истакао је Кошарац у изјави за Срну.

luvr

Свијет

Лувр поново отворен за посјетиоце

Покушај Суда БиХ да притиском на Централну изборну комисију /ЦИК/ БиХ урушава демократске процесе и слободу политичког избора и дјеловања оцијенио је као скандалозан и непојмљив.

- Ово што Суд БиХ покушава да уради представља додатну политичку инфекцију у институцијама БиХ. Злоупотребљавајући позицију, Суд БиХ покушава да спроведе у дјелу нечије политичке замисли и издејствује некакве политичке одлуке, што је нонсенс и неприхватљиво - додао је Кошарац.

Према његовим ријечима, јасно је да је њихов циљ Милорад Додик и да ће покушати да га уклоне са политичке сцене свим недопустивим средствима, притисцима, уцјенама, противправним и противуставним дјеловањем.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Нећемо одустати од изградње насипа на Дрини

- Додатно је поражавајуће што политичке стране у Федерацији БиХ здушно учествују у овом срамном и противправном игроказу. Но, једино што доказују јесте да на овај начин прикривају властиту политичку немоћ. Политички слабићи и ништа више од тога не могу и неће бити - рекао је Кошарац.

Он је додао да је алармантна чињеница да само у БиХ лидери појединих странака траже од институција да са чела једне странке уклоне легитимно изабраног предсједника.

- И ништа добро им то неће донијети! Све што раде у коначници ће им се вратити као бумеранг и једина жртва њиховог дјеловања ће бити БиХ - нагласио је Кошарац.

ilu-vocap-28082025

Наука и технологија

Воцап ограничава број порука без одговора

Констатујући да је Додик лидер српског народа, предсједник Републике Српске и предсједник СНСД-а, Кошарац је додао да грађани Српске стоје иза политика Милорада Додика.

- Он је воља српског народа, против које не могу ни Суд БиХ, ни ЦИК БиХ, ни бошњачке политичке странке, ни страници, ма колико се удруживали и заједнички учествовали у том противправном, противуставном и апсолутно ненормалном подухвату! Побиједиће Додик! Побиједиће Српска - поручио је Кошарац.

Подијели:

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Генерал Небојша Павковић сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу

Србија

Генерал Небојша Павковић сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу

42 мин

0
Полиција аутомобил

Хроника

Једна особа повријеђена у тучи: Приликом сукоба кориштен нож?

47 мин

0
Ковачевић: Шмитов мали од палубе, Драшко Шмитић, мало се занио

Република Српска

Ковачевић: Шмитов мали од палубе, Драшко Шмитић, мало се занио

48 мин

0
Минић: Што прије завршити ауто-пут

Република Српска

Минић: Што прије завршити ауто-пут

50 мин

0

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Нећемо одустати од изградње насипа на Дрини

31 мин

0
Ковачевић: Шмитов мали од палубе, Драшко Шмитић, мало се занио

Република Српска

Ковачевић: Шмитов мали од палубе, Драшко Шмитић, мало се занио

48 мин

0
Минић: Што прије завршити ауто-пут

Република Српска

Минић: Што прије завршити ауто-пут

50 мин

0
Цвијановић: Одговорност према Српској некад носи и тешке одлуке

Република Српска

Цвијановић: Одговорност према Српској некад носи и тешке одлуке

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

50

Све више млађих Херцеговки обољева од карцинома дојке

15

47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

15

46

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

15

45

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

15

43

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner