Једна особа повријеђена у тучи: Приликом сукоба кориштен нож?

Како је за портал „Аваза“ потврдила портпаролка Управе полиције МУП-а КС, полиција је запримила пријаву у 14:05 сати.

- Тренутно вршимо утврђивање свих околности. Упутили смо патролу на терминал Илиџа. Ми смо добили дојаву око 14:05 да има повријеђена особа на терминалу. Док не добијемо провјерене информације са терена, за сада само потврђујем да смо интервенисали по пријави да има повријеђена особа терминалу на Илиџи – рекла је Новалић за „Аваз“.

Према незваничним информацијама, наводно се десила туча између три младића, након чега је један од њих избоден ножем.

Међутим, ови наводи нису потврђени из МУП-а КС.

Више информација ће бити познато током дана.