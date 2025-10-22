Logo

Додик у Бијељини са грађанима: Ово ми даје енергију да наставим борбу за Српску

Предсједник Милорад Додик данас је у посјети Бијељини разговарао са грађанима на улицама овог града.

Многи грађани су му прилазили да би га поздравили и дали му подршку за све што чини у одбрани Републике Српске.

''Бијељина, град добрих и вриједних људи. Драго ми је кроз разговор с нашим народом чути ријечи подршке, рекао је предсједник Милорад Додик. То ми даје енергију да наставим борбу за Републику Српску!'', истакао је Додик на Иксу.

Милорад Додик

Бијељина

