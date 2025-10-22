Додик у Бијељини са грађанима: Ово ми даје енергију да наставим борбу за Српску

Извор:
АТВ
22.10.2025
14:25
Предсједник Милорад Додик данас је у посјети Бијељини разговарао са грађанима на улицама овог града.
Многи грађани су му прилазили да би га поздравили и дали му подршку за све што чини у одбрани Републике Српске.
''Бијељина, град добрих и вриједних људи. Драго ми је кроз разговор с нашим народом чути ријечи подршке, рекао је предсједник Милорад Додик. То ми даје енергију да наставим борбу за Републику Српску!'', истакао је Додик на Иксу.
Бијељина, град добрих и вриједних људи. Драго ми је кроз разговор с нашим народом чути ријечи подршке. То ми даје енергију да наставим борбу за Републику Српску! pic.twitter.com/am7ihJKNQW— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 22, 2025
