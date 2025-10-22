Logo

Додик: Објекат Студентског дома један од најсавременијих у Српској

Извор:

СРНА

22.10.2025

12:43

Коментари:

1
Додик: Објекат Студентског дома један од најсавременијих у Српској
Фото: Срна

Предсједник Милорад Додик рекао је данас у Источном Сарајеву да је новоотворени објекат Студентског дома у овом граду један од најсавременијих у Републици Српској и да ће га студенти који редовно полажу испите користити бесплатно.

"Низ бенефита који студенти имају употпуњује се чињеницом да се ставља у употребу овај дом који ће студенти моћи користити бесплатно. Ово је фер однос у којем ми желимо да понудимо младима стандард да се школују", навео је Додик.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Водимо рачуна да студентски стандард буде што бољи

Додик је подсјетио да је у овај објекат уложено нешто више од девет милиона КМ, наводећи да је за Републику Српску од круцијалне важности да функционише источни дио Српске.

"Сматрамо да је кључ да функционише Универзитет у Источном Сарајеву и поносан сам на чињеницу да овај универзитет на ранг листама сваке године показује напредак", рекао је Додик новинарима у Источном Сарајеву.

Додик је поручио да је важно да се град Источно Сарајево развија и сваким даном добија неку функцију који га чини величанственим, те указао на то да су овај град населили људи који су напустили све што су имали и дошли ту без ишта, а да су сада ту величанствене грађевине и начин живота.

Према његовим ријечима, жеља свих је да студенти из Републике Српске буду интегрисани у регионалне и свјетске оквире што се тиче знања и образовања.

"И није случајно изабрано да студентски дом буде у центру града Источно Сарајево и да се на тај начин овдје осјети тај живот", истакао је Додик.

Додик, Минић, Каран

Република Српска

Додик, Минић и Каран положили вијенце на војничком гробљу у Миљевићима

Он каже да је капацитет овог студентског дома око 220 мјеста, те да се само менза плаћа минимално.

Предсједник је навео да се у Фочи гради студентски дом који ће бити капацитета 380 мјеста, што ће Медицински факултет у овом граду уврстити у ред најопремљенијих факултета ове врсте, те омогућити знатан прилив страних студената, којих је већ сада много.

Он је рекао да се у Источном Сарајеву рјешавају инфраструктурни проблеми, те подсјетио на вријеме када је од Куле до центра Источног Сарајева био мали пут широк три метра који је проширен на магистрални пут, а који је данас узак за фреквенцију аутомобила који њиме иду.

Додик је најавио да ће се градити и тунел од Пала до Источног Сарајева, који ће пут скратити на 12 минута, а што говори о бољој интегрисаности јер су те двије локалне заједнице најперспективније у погледу развоја, чему највише доприносе факултети и Универзитет који ту функционишу.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Радујем се поновној посјети Нетанјахуа нашој Републици Српској

Он је пожелио срећу свим студентима који ће бити у овом дому.

Капацитет новог објекта је 224 мјеста, а до сада је попуњено 107.

Нови објекат Студентског дома у Источном Сарајеву у чију изградњу је уложено 9,3 милиона КМ свечано је отворена данас.

У саставу зграде се налази 90 соба, кухиња, менза, читаоница, вешерај и студентски клуб, као и простор за администрацију Студентског центра Лукавица.

У нову зграду уложено је 9.330,238 КМ од тога 1.700,000 за опремање.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Studentski dom

Студентски дом И. Сарајево

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Сутра у Бечу промоција књиге Милорада Додика ''Држава''

Култура

Сутра у Бечу промоција књиге Милорада Додика ''Држава''

17 ч

1
Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

БиХ

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

20 ч

3
Бубић: Занемарује се да је политичка странка субјект приватног права

Република Српска

Бубић: Занемарује се да је политичка странка субјект приватног права

21 ч

0
Додик: Нема народа, нема политике - само повријеђене сујете и изгубљене фотеље

Република Српска

Додик: Нема народа, нема политике - само повријеђене сујете и изгубљене фотеље

22 ч

0

Више из рубрике

Минић: Водимо рачуна да студентски стандард буде што бољи

Република Српска

Минић: Водимо рачуна да студентски стандард буде што бољи

4 ч

1
Делегације влада Српске и Србије посјетиле Бањалучку пивару

Република Српска

Делегације влада Српске и Србије посјетиле Бањалучку пивару

5 ч

0
Додик, Минић и Каран положили вијенце на војничком гробљу у Миљевићима

Република Српска

Додик, Минић и Каран положили вијенце на војничком гробљу у Миљевићима

5 ч

0
Каран: Желим да моја комуникација са народом буде непосреднија и отворенија

Република Српска

Каран: Желим да моја комуникација са народом буде непосреднија и отворенија

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

50

Све више млађих Херцеговки обољева од карцинома дојке

15

47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

15

46

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

15

45

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

15

43

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner