Додик: Објекат Студентског дома један од најсавременијих у Српској

Предсједник Милорад Додик рекао је данас у Источном Сарајеву да је новоотворени објекат Студентског дома у овом граду један од најсавременијих у Републици Српској и да ће га студенти који редовно полажу испите користити бесплатно.
"Низ бенефита који студенти имају употпуњује се чињеницом да се ставља у употребу овај дом који ће студенти моћи користити бесплатно. Ово је фер однос у којем ми желимо да понудимо младима стандард да се школују", навео је Додик.
Додик је подсјетио да је у овај објекат уложено нешто више од девет милиона КМ, наводећи да је за Републику Српску од круцијалне важности да функционише источни дио Српске.
"Сматрамо да је кључ да функционише Универзитет у Источном Сарајеву и поносан сам на чињеницу да овај универзитет на ранг листама сваке године показује напредак", рекао је Додик новинарима у Источном Сарајеву.
Додик је поручио да је важно да се град Источно Сарајево развија и сваким даном добија неку функцију који га чини величанственим, те указао на то да су овај град населили људи који су напустили све што су имали и дошли ту без ишта, а да су сада ту величанствене грађевине и начин живота.
Према његовим ријечима, жеља свих је да студенти из Републике Српске буду интегрисани у регионалне и свјетске оквире што се тиче знања и образовања.
"И није случајно изабрано да студентски дом буде у центру града Источно Сарајево и да се на тај начин овдје осјети тај живот", истакао је Додик.
Он каже да је капацитет овог студентског дома око 220 мјеста, те да се само менза плаћа минимално.
Предсједник је навео да се у Фочи гради студентски дом који ће бити капацитета 380 мјеста, што ће Медицински факултет у овом граду уврстити у ред најопремљенијих факултета ове врсте, те омогућити знатан прилив страних студената, којих је већ сада много.
Он је рекао да се у Источном Сарајеву рјешавају инфраструктурни проблеми, те подсјетио на вријеме када је од Куле до центра Источног Сарајева био мали пут широк три метра који је проширен на магистрални пут, а који је данас узак за фреквенцију аутомобила који њиме иду.
Додик је најавио да ће се градити и тунел од Пала до Источног Сарајева, који ће пут скратити на 12 минута, а што говори о бољој интегрисаности јер су те двије локалне заједнице најперспективније у погледу развоја, чему највише доприносе факултети и Универзитет који ту функционишу.
Он је пожелио срећу свим студентима који ће бити у овом дому.
Капацитет новог објекта је 224 мјеста, а до сада је попуњено 107.
Нови објекат Студентског дома у Источном Сарајеву у чију изградњу је уложено 9,3 милиона КМ свечано је отворена данас.
У саставу зграде се налази 90 соба, кухиња, менза, читаоница, вешерај и студентски клуб, као и простор за администрацију Студентског центра Лукавица.
У нову зграду уложено је 9.330,238 КМ од тога 1.700,000 за опремање.
