Додик: Нема народа, нема политике - само повријеђене сујете и изгубљене фотеље

Ујединила се тројица: jедан све стекао кроз ДЕМОС, други ломио асфалт трећем оптужујући га за корупцију док је био у СНСД-у, а онда је у историју политике ушао као човјек који је за најближег сарадника поставио онога којег зову Трећина, рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
"И то је све што треба знати о њима. Требало је да се назову ПСС - Покрет ситних страсти. Нема народа, нема политике - само повријеђене сујете и изгубљене фотеље", написао је Додик на Икс-у.
