Logo

Гогановић: Док Република Српска и СНСД раде на стабилизацији, политичко Сарајево изазива нове кризе

Извор:

СРНА

21.10.2025

16:35

Коментари:

0
Гогановић: Док Република Српска и СНСД раде на стабилизацији, политичко Сарајево изазива нове кризе
Фото: Фејсбук/Александар Гогановић

Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић изјавио је за Срну да Република Српска и СНСД чине све да допринесу деескалацији политичких тензија у БиХ, али, нажалост, поједини кругови у политичком Сарајеву настављају да производе нове кризе и сукобе.

"Док ми градимо мостове дијалога и тражимо начине да се очува стабилност, у Сарајеву се свакодневно креирају нове кризе и притисци који воде ка додатним подјелама у друштву", рекао је Гогановић.

savjet bezbjednosti un

Србија

Сједница Савјета безбједности о ситуацији на Космету

Он је истакао да искрено вјерује да међународни партнери препознају ко у БиХ ради на миру и стабилности, а ко настоји да преко судских и институционалних механизама изазове нове политичке сукобе.

"Милорад Додик је политички лидер српског народа и то нам не можете одузети!", поручио је Гогановић.

Подијели:

Таг:

Александар Гогановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Par, ljubav

Љубав и секс

Пет ствари које никада не бисмо смјели тражити од партнера

3 ч

0
Crna Gora more

Регион

Црна Гора би могла да остане без руских туриста

3 ч

0
Преминуо популарни хрватски пјевач

Регион

Преминуо популарни хрватски пјевач

3 ч

0
Шта се дешава у тијелу ако сваког дана пијете пиво

Здравље

Шта се дешава у тијелу ако сваког дана пијете пиво

3 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник

БиХ

Додик: Узуновићева писала ЦИК-у по захтјеву Изетбеговића, Алиспахића и других

3 ч

0
Додик: Знам исход сједнице, Шмит у безизлазној ситуацији

Република Српска

Додик: Знам исход сједнице, Шмит у безизлазној ситуацији

3 ч

0
Ковачевић: Српска је за стабилност, али ако Сарајево жели кризу, имаће је

Република Српска

Ковачевић: Српска је за стабилност, али ако Сарајево жели кризу, имаће је

4 ч

0
Пуцар: Додик предсједник СНСД-а, овакво дописивање Суда и ЦИК-а БиХ још нисам видио

Република Српска

Пуцар: Додик предсједник СНСД-а, овакво дописивање Суда и ЦИК-а БиХ још нисам видио

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

27

Русија у СБ УН: Постоје назнаке да Приштина спрема преузимање школа и болница на Косову

19

20

У Теслићу ухапшено шест особа: Напали полицију, оштетили службено возило

19

17

Судбина Шмита пред Међународним судом правде?

19

12

''Ништа се не одређује бројчано, по Уставу су сви једнаки у БиХ''

19

03

Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner