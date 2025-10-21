Гогановић: Док Република Српска и СНСД раде на стабилизацији, политичко Сарајево изазива нове кризе

Извор:
Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић изјавио је за Срну да Република Српска и СНСД чине све да допринесу деескалацији политичких тензија у БиХ, али, нажалост, поједини кругови у политичком Сарајеву настављају да производе нове кризе и сукобе.
"Док ми градимо мостове дијалога и тражимо начине да се очува стабилност, у Сарајеву се свакодневно креирају нове кризе и притисци који воде ка додатним подјелама у друштву", рекао је Гогановић.
Он је истакао да искрено вјерује да међународни партнери препознају ко у БиХ ради на миру и стабилности, а ко настоји да преко судских и институционалних механизама изазове нове политичке сукобе.
"Милорад Додик је политички лидер српског народа и то нам не можете одузети!", поручио је Гогановић.
