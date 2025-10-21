Ковачевић: Српска је за стабилност, али ако Сарајево жели кризу, имаће је

21.10.2025
15:27
Коментари:0
Република Српска показала је да је кредибилан партнер и да је за стабилност у региону, док Сарајево упорно показује да жели кризу, што се и види кроз посљедњи примјер приватне хајке Сене Узуновић против предсједника Милорада Додика, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Република Српска је кредибилан партнер и Република Српска је спремна да се ради на смиривању тензија и обезбјеђивању стабилности у цијелом региону. Ова приватна хајка Сене Узуновић и осталих из Сарајева, који су спремни да иду до те мјере да кажу да Милорад Додик мора да промијени име и презиме и да нема право више ни да дише ваздух, је нешто на шта Република Српска, СНСД, цијела владајућа коалиција и, потпуно сам сигуран, сав народ у Републици Српској неће остати нијеми", рекао је Ковачевић.
Он је коментаришући, како каже, допис Сене Узуновић упућен ЦИК-у у којем је, како се наводи "разјаснио правне посљедице пресуда Додику" у предмету који се водио против њега за непоштивање одлука Кристијана Шмита, те да предсједник Додик не може бити предсједник СНСД-а, Ковачевић је рекао да ствари морају бити потпуно јасне и нагласио да Сена Узуновић нема више ништа са срамотом од случаја у којем је судила.
"Апелационо одјељење Суда је једино надлежно да одговори да ли Милорад Додик може да буде предсједник странке и Апелационо одјељење је одлучило веома јасно. Ово што Сена Узуновић ради је приватна хајка против Милорада Додика, то је циљано против Републике Српске јер се до крајњих граница прогони човјек који је најпопуларнија личност у Републици Српској", поручио је Ковачевић.
Поновио је да је Република Српска кредибилан партнер и показала је да је за стабилност, те да из тог разлога мора бити јасно да иза овог што ради Сарајево не стоји нико.
"Не постоји ниједан фактор који стоји иза овога. Република Српска је водила разговоре са најозбиљнијим свјетским силама. Оне не стоје иза овога, већ договора који је направљен са Републиком Српском. Република Српска је показала да је за стабилност. Сарајево је упорно за кризу. Уколико је желите, немамо проблем да идемо даље", истакао је Ковачевић.
Он је додао да Република Српска нема проблем да се о свему хитно изјасни Влада и Народна скупштина.
