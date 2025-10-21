Logo

Вишковић: Изградња аутопута Бањалука-Приједор, један од најважнијих пројеката

Извор:

СРНА

21.10.2025

14:45

Вишковић: Изградња аутопута Бањалука-Приједор, један од најважнијих пројеката
Фото: Срна

Вршилац дужности директора ЈП Аутопутеви Републике Српске Радован Вишковић и делегација кинеске компаније Шандонг обишли су локацију у Бистрици на којој се изводе радови на ауто-путу Бањалука-Приједор.

Вишковић је током посјете градилишту овог ауто-пута на локацији Бистрица рекао да су кинеска банка и осигуравајуће друштво "Синошур" у септембру одобрили овај пројекат у цијелости.

''На траси ауто-пута Бањаука-Приједор извршена је експропријација више од 85 одсто површина. Издата је потребна документација за изградњу 22 километара. Данас смо у позицији да овај пројекат може да се гради у пуном капацитету'', рекао је Вишковић.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Изградња обалоутврде ријеке Босне - важан корак за заштиту од поплава

Он је истакао да је изградња ауто-пута Бањалука-Приједор један од најзначајнијих пројеката за Републику Српску од кога ће значајну корист имати приједорска и бањалучка регија.

Што се тиче експропријације на овом путном правцу, Вишковић је рекао да постоје проблеми са неким парцелама на овој траси, те апеловао на надлежне судове да убрзају рјешавање ових поступака.

Он је захвалио представницима кинеске компаније "Шандунг" која гради овај ауто-пут за досадашњу сарадњу и разумијевање.

Radovan Višković

Република Српска

Ево када ће Вишковић бити именован за в.д. директора "Аутопутева"

''Неки су радили на томе да овај пројекат не успије и да се заврши на арбитражи, да Република Српска никада не добије овај путни правац и да се на неки начин нанесе штета и компанији Шандунг, јер су кинески партнери искрени пријатељи Републике Српске'', рекао је Вишковић.

Он је указао да је компанија "Шандунг" међу првим из Кине која је дошла на простор Републике Српске и тиме у значајној мјери отворила врата и другим кинеским компанијама са којима се воде завршни преговори о изградњи дионица ауто-пута Вукосавље-Брчко и Бијељина-Брчко", рекао је Вишковић.

Представник Владе Републике Српске за овај пројекат Сергеј Ђукић изјавио је да је изградња ауто-пута Бањалука-Приједор прва фаза уговора са "Шандунгом", док је друга фаза Приједор-Нови Град.

