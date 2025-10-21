Додик прошетао Бањалуком и дружио се са грађанима

Извор:
Предсједник Милорад Додик прошетао је Бањалуком, дружио се и фотографисао са грађанима.
Кад вам дијете приђе с осмијехом, схватите да све што радите - радите због будућности која треба да буде сигурна, слободна и срећна.
Због Републике Српске, која ће им остати лијепа, мирна и њихова.
