Додик прошетао Бањалуком и дружио се са грађанима

21.10.2025

14:10

Додик прошетао Бањалуком и дружио се са грађанима
Фото: X/@MiloradDodik/screenshot

Предсједник Милорад Додик прошетао је Бањалуком, дружио се и фотографисао са грађанима.

''Најљепши сусрети су они које не планирате. Кад вам дијете приђе с осмијехом, схватите да све што радите - радите због будућности која треба да буде сигурна, слободна и срећна. Због Републике Српске, која ће им остати лијепа, мирна и њихова. Побиједиће Српска'', рекао је Додик на ''Иксу''.

Милорад Додик

građani

Република Српска

