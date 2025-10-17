Вишковић: Ускоро пуни интензитет изградње ауто-пута Бањалука - Приједор

Вршилац дужности директора Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске д.о.о. Бањалука Радован Вишковић разговарао је са представницима кинеске компаније "Шандонг", којој је Влада Републике Српске додијелила концесију за изградњу ауто-пута Бањалука - Приједор - Нови Град, прва фаза Бањалука - Приједор.