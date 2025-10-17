Logo

Вишковић: Ускоро пуни интензитет изградње ауто-пута Бањалука - Приједор

17.10.2025

11:32

Вишковић: Ускоро пуни интензитет изградње ауто-пута Бањалука - Приједор
Фото: РТРС

Вршилац дужности директора Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске д.о.о. Бањалука Радован Вишковић разговарао је са представницима кинеске компаније "Шандонг", којој је Влада Републике Српске додијелила концесију за изградњу ауто-пута Бањалука - Приједор - Нови Град, прва фаза Бањалука - Приједор.

Кинески партнери информисали су в.д. директора Вишковића да су завршене све процедуре везане за кредитни споразум и осигурање од стране кинеске корпорације "Синошур", тако да се у наредном периоду може очекивати извођење радова у пуном капацитету и завршетак изградње ове врло важне саобраћајнице између Бањалуке и Приједора.

"Кинески партнер, у сарадњи са домаћим компанијама, као подизвођачима, већ ради на неких 20 километара предвиђене трасе, што се може и видјети на неколико локација. Очекујемо да ће послије завршених процедура око кредита и осигурања, интензитет радова бити појачан, како би Приједор и Бања Лука што прије били повезани ауто-путем", нагласио је Вишковић.

Он је најавио да ће представници ЈП Аутопутеви Републике Српске, у пратњи кинеских партнера, следеће седмице посјетити градилиште ауто-пута Бањалука - Приједор.

Радован Вишковић

Autoputevi RS

Коментари (0)
