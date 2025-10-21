Црна Гора би могла да остане без руских туриста

Извор:
Агенције
21.10.2025
16:23
Коментари:0
Руски туристи чине значајан део туристичког тока Црне Горе. Уколико земља уведе визе, они ће се преоријентисати на дестинације без виза, посебно на Турску, произлази из података Удружења туристичких оператера Русије (АТОР).
"Руско тржиште, које нема директну ваздушну везу са Црном Гором, чини 11 одсто укупног броја туриста који улазе у земљу – што значи да је чак и сада сваки десети туриста тамо Рус. У првих осам мјесеци 2025. године, Црна Гора је забиљежила преко 123.200 посјета туриста из Русије (повећање од 6,3 одсто у поређењу са истим периодом 2024. године). У 2024. години, скоро 155.000 Руса посјетило је Црну Гору, што је чинило преко 2,7 милиона ноћења (18,3 одсто од укупног броја ноћења страних гостију)", наводи се у извештају.
Према подацима АТОР-а, од јануара до августа 2025. године, број долазака руских туриста у Црну Гору био је двоструко већи него из Аустрије, Чешке или Хрватске, и четири пута већи него из Белгије, Шведске или Холандије.
Регион
Преминуо популарни хрватски пјевач
"Увођење виза у Црној Гори довешће до помјерања туристичког тока ка Турској без виза, посебно на њену Егејску обалу. Одмаралишта Бодрум, Мармарис и Кушадаси, иако посједују сличне природне љепоте као Црна Гора, нуде развијенију инфраструктуру и богат програм излета", рекао је Артур Мурадјан, потпредсједник Удружења туристичких оператера Русије (АТОР).
Руси могу ући у Црну Гору без визе до 30 дана. У интервјуу за "Политико", црногорски предсједник Јаков Милатовић изјавио је о потреби увођења виза за Русе у вези са циљем земље да се придружи Европској унији до 2028. године. Међутим, додао је да ће Црна Гора покушати да одложи ову одлуку како би избјегла штету по туристичку индустрију.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму