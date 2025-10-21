Сиромашно чак 810.000 Хрвата: У овим градовима је најгора ситуација

21.10.2025
Према подацима Еуростата, 21 одсто становника ЕУ прошле године било је у ризику од сиромаштва.
Европски статистички уред у петак је објавио да укупно 93 од 243 регије ЕУ биљеже стопе ризика од сиромаштва или социјалне искључености више од просјека Европске уније. Међу њима је и Панонска Хрватска, јавља Даница.хр.
Прошле године било је 25 ЕУ регија у којима је најмање 33 одсто становништва било у ризику од сиромаштва или социјалне искључености; највише у Грчкој, Бугарској, Шпанији, Италији и Румунији. Панонска Хрватска са 31 одсто становништва била је близу тог најсиромашнијег друштва.
У ризику од сиромаштва у Хрватској било је укупно 810.000 особа, односно 21,7 одсто становништва. Током 2021. године тај удио је износио 20,9 одсто, наводи Еуростат.
То је проценат особа које имају расположиви доходак испод прага ризика од сиромаштва, који је за једночлано домаћинство прошле године износио у просјеку 617 евра мјесечно, а за домаћинство са двије одрасле особе и двоје дјеце укупно око 1.300 евра.
Пре три године праг ризика од сиромаштва за једночлано домаћинство износио је 403 евра, а за четворочлано са двоје дјеце 847 евра. Данас је тај праг, дакле, 53 одсто већи! Инфлација је очито учинила своје и додатно осиромашила домаћинства, наводи Даница.хр.
Ситуација је прошле године била најгора у Панонској Хрватској, која обухвата Бјеловарско-билогорску, Вировитичко-подравску, Пожешко-славонску, Бродско-посавску, Осјечко-барањску, Вуковарско-сремску, Карловачку и Сисачко-мославачку жупанију. Ту је 31 одсто људи било у ризику од сиромаштва, а 2021. године 28,6 одсто.
За Јадранску Хрватску удио прошле године износио је 22,9 одсто, док је током 2021. био мањи од 20 одсто. Управо на обали забележен је најдраматичнији раст, јер је сада чак 15 одсто становника више у ризику од сиромаштва.
За Град Загреб удео особа које живе у ризику од сиромаштва прошле године био је 11,1 одсто, а пре три године 13,3 одсто. За Северну Хрватску прошле године био је 18,3 одсто, а током 2021. године 19,8 одсто. Загреб и његова шира регија, дакле, са инфлацијом се носе много боље него остатак Хрватске.
Према анализи Светске банке, која је уз помоћ хрватских институција 2016. године објавила публикацију тзв. "Карту сиромаштва у Хрватској", може се уочити груписаност ризика од сиромаштва по појединим мањим територијалним подручјима.
Притом су неке општине и градови прилично одскакали у тој анализи. Тако је Општина Чабар са стопом ризика од сиромаштва од само 4,7 одсто била најбоља у Хрватској. Негде у том рангу су и Шенковец са 6,8, Медулин са 6,2 одсто, Бузет (6,9) и Дубровник (7,8).
Карта сиромаштва
С обзиром на статистичку методологију која се користила и могућу стандардну грешку, за Општину Чабар се, на пример, наводи да је удио сиромашних заправо 0,0 одсто. Дакле, сиромашних у тој општини, у којој је тада живјело око 3.700 људи, де факто нема.
С друге стране, најсиромашније општине према тој анализи биле су Воћин са стопом сиромаштва од чак 74 одсто, Цивљане (64 одсто), Окучани (63,1), Јагодњак (62,2), Виљево (61,1), Доњи Кукурузари (61), Левањска Варош (60,5) и Гуња (60,3 одсто).
Каква је ситуација на сјеверу Хрватске? Иста "Карта сиромаштва" открива да је стопа у Ђурђевцу износила 24 одсто, Чаковцу 17,2 одсто, Копривници 14,7 одсто, Крижевцима 15,1 одсто, а Вараждину 10,2 одсто.
Кад је ријеч о Загребу, најгоре су биле Пешћеница-Житњак и Горња и Доња Дубрава са стопом особа у ризику од сиромаштва од око 16 одсто. Најмање сиромашних било је у квартовима Подсљеме (4,9 одсто), Горњи Град - Медвешчак (5,5), Нови Загреб - Исток (6,6) и Доњи Град (6,9 одсто).
Процијењене стопе сиромаштва 2011. године за тадашња три статистичка подручја у Хрватској биле су 10,3 одсто за сјеверозападну Хрватску, 28,1 одсто за централну и источну Хрватску и 12,6 одсто за Јадранску регију. Према прагу ризика од сиромаштва, удио сиромашних у Хрватској те године процијењен је на 16,3 одсто.
