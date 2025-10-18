Ухапшен старац: У стану вагао и паковао кокаин

18.10.2025
14:29
Коментари:0
Загребачка полиција завршила је криминалистичко истраживање над 75-годишњаком.
Он је осумњичен за неовлаштену производњу и промет дрогом.
Из Полицијске управе загребачке наводе да мушкарац осумњичен да је у стану на подручју Трешњевке скривао, вагао и паковао кокаин намијењен даљњој продаји.
Истражиоци су утврдили да је осумњичени, противно закону, набављао веће количине кокаина.
Затим га је, како наводи полиција, припремао за илегално тржиште.
Полиција је 17. октобра у послијеподневним часовима претражила стан којим се 75-годишњак користио.
Током претраге пронађено је девет пакетића с укупно 42,55 грама кокаина.
Заплијењене су и двије дигиталне ваге за прецизно мјерење те новац за који се сумња да потиче од препродаје дроге.
Након завршеног криминалистичког истраживања, полицијски службеници су против осумњиченог мушкарца поднијели кривичну пријаву Општинском кривичном државном тужилаштву у Загребу, а у законском року доведен је у притвор, преносе агенције.
