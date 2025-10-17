Богаташ из Модриче званично преузима једну од највећих месних индустрија у Хрватској

Извор:
BiznisInfo
17.10.2025
15:42
Коментари:0
Агенција за заштиту тржишног такмичења Хрватске (АЗТН) одобрила је концентрацију којом осјечка компанија Жито стиче 51 посто власништва у Месној индустрији Равлић, такође са сједиштем у Осијеку.
Одлука је саопштена у четвртак, а обје фирме присутне су на више тржишта – од производње ратарских култура, меса и месних прерађевина, до трговине на велико и мало месом, месним прерађевинама, житарицама и уљарицама.
Свијет
Како би Путин могао до Будимпеште? Пут није једноставан
Оснивач Жито групе је Марко Пипунић, рођен у Босни и Херцеговини, тачније у Модричи. У БиХ је живио до почетка рата, гдје је и започео свој пословни пут. Данас га сматрају једним од најмоћнијих предузетника у Хрватској.
Концентрацијом се очекују позитивни ефекти, попут очувања дијела домаће производње и стварања могућности за њено повећање у корист потрошача. Спајање би могло резултовати и синергијским ефектима – кроз повољније услове набавке енергената и сировина те побољшање ефикасности пословања.
Још у јуну Жито је најавило да ће постати већински власник Месне индустрије Равлић, једне од највећих месних индустрија у земљи, с властитом производњом, транспортом и мрежом месница која обухвата више од 30 пословница широм Хрватске.
Сцена
Појавили се први позитивни знакови око Михаела Шумахера
Месна индустрија Равлић своје производе у велепродаји пласира и у већину трговачких ланаца. Вриједност трансакције није објављена.
Свињогојство је једна од најважнијих дјелатности Жито групе, која управља десет уско специјализованих фарми и годишње узгаја око 175.000 товљеника, чиме је други највећи произвођач свиња у Хрватској.
Према ријечима Мате Божића, члана Управе Жита задуженог за пољопривреду, новим инвестицијским циклусом планирају повећати свињогојске капацитете за додатних 90.000 грла.
Друштво
Старо народно вјеровање: Шта никако не треба радити петком?
У 2024. години група је закорачила и у туристички сектор, отварањем хотела Materra у Чепину поред Осијека.
Група управља с укупно 17.800 хектара обрадивих површина, што је чини једним од највећих обрађивача земљишта у Хрватској. Заједно с 3.000 коопераната, обрађује додатних 60.000 хектара. На домаћем тржишту Жито је највећи произвођач јаја, лидер у преради уљарица и други највећи произвођач свиња.
Прича о Равлићу започела је 1960. године. Прва месница отворена је 1993. на осјечкој тржници, а три године касније изграђена је клаоница у Петријевцима. Изградња управне зграде и модерног погона за прераду меса завршена је 2000. године, док је нова клаоница подигнута 2008.
У посљедње три године Равлић је додатно проширио капацитете – изграђена је фарма товне јунади с капацитетом од 1.000 грла годишње те нови погон за прераду меса површине 3.500 квадратних метара. Данашњи капацитети износе око 20 тона дневне производње меса и месних прерађевина, преноси Бизнисинфо.
Најновије
Најчитаније
16
39
16
32
16
31
16
21
16
09
Тренутно на програму