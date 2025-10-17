Logo

Сунчев систем можда крије не једну, већ две неоткривене планете

Извор:

Sputnjik

17.10.2025

14:24

Svemir
Фото: Pixabay

Ново истраживање предлаже постојање планете Y – алтернативног кандидата за девету планету, можда чак и десету планету Сунчевог система – која би била мања и ближа Земљи од хипотетичке планете Икс, за којом астрономи трагају скоро деценију.

Астрономи вјерују да су пронашли доказе о постојању раније непознате девете планете која се скрива у не тако далеким предјелима Сунчевог система. Овај хипотетички свијет, назван планета Y, могао би да буде приближно величине Земље и да чак постоји заједно са планетом Икс, што би потенцијално повећало број планета у нашем космичком суседству на десет, ако оба буду потврђена.

Ипак, упркос тврдњама истраживача да би ово ново теоретско тело могло бити откривено у наредне три године, за сада нема доказа о његовом постојању, а неки стручњаци су скептични према овим налазима.

Потрага за деветом планетом почела је након открића Нептуна 1846. године и привремено је завршена 1930-их, када је откривен Плутон, који је касније, 2006. године, „ражалован“ на статус патуљасте планете. Потрага је поново започета 2016. године, када су астрономи са „Калтека“ Мајк Браун и Константин Батигин изнели хипотезу о „Деветој планети“, према којој необичне орбите око десетак великих објеката иза Нептуна могу бити резултат гравитационог утицаја велике, скривене планете.

Horoskop

Занимљивости

Два најсмиренија хороскопска знака: Имају живце од камена

Ово хипотетичко тијело, познато и као планета Икс, вјероватно се налази негдје у Којперовом појасу, огромном диску астероида, комета и патуљастих планета (укључујући и Плутон) који орбитирају око Сунца изван осам познатих планета, али је до сада избјегао телескопе астронома.

У новом истраживању, друга група научника тврди да је пронашла доказе о потпуно новом кандидату за девету планету, који су назвали планетом Y. Овај хипотетички свијет, који би се такође налазио у Којперовом појасу, могао би бити и до два пута ближи Земљи од планете Икс и много приближнији величини наше планете. Његово потенцијално постојање, како истичу истраживачи, не искључује теорију о планети Икс, преноси РТС.

Тим је до овог закључка дошао анализом орбита 50 објеката из Којперовог појаса (КБО) и открио да су нагнуте око 15 степени у односу на равни положај осталих планета Сунчевог система. Једино објашњење за тај нагиб, тврде они, могло би бити присуство скривене планете.

„Покушали смо да пронађемо објашњење које не укључује планету, али испоставило се да је заправо неопходно да тамо постоји планета. Овај рад не представља откриће планете, али свакако представља откриће загонетке чије је највероватније решење – планета“, рекао је за Си-Ен-Ен Амир Сираџ, астрофизичар са Принстона и главни аутор студије.

савић-вујадин

Сцена

Огласило се тужилаштво о случају Вујадина Савића - покренута истрага

На основу њихових прорачуна, тим сматра да је планета Y вероватно стеновито тијело масе између Меркурове и Земљине. То је знатно мање од претпостављене масе планете Икс, за коју се сматра да је гасни џин, и до 10 пута масивнија од Земље.

Истраживачи такође претпостављају да се планета Y налази на удаљености од Сунца између 100 и 200 пута већој од удаљености Земље од Сунца. То није много даље од Нептуна, који орбитира 30 пута даље од Сунца од Земље и знатно је ближе него Планета X, која би требало да буде на 400 пута већој удаљености од Земљине.

На тим удаљеностима, обе планете би рефлектовале веома мало светлости, што их чини тешко уочљивим директно. Ако постоји, планета Y би такође била нагнута до 10 степени у односу на орбиталну раван осам познатих планета, још један фактор који би отежао њено откривање, наводе истраживачи.

Међутим, нису сви сагласни са новим предлогом.

Самантха Лор, астроном са Универзитета Регина у Саскачевану и критичарка хипотезе о планети Икс, рекла је за Си-Ен-Ен да резултати „нису коначни“, углавном због малог броја анализираних објеката у Којперовом појасу. Патрик Софија Лyкавка, астроном са Универзитета Киндаи у Јапану, који се специјализовао за КБО објекте, додао је да је планета Y „могућа“, али да су потребна додатна посматрања како би се та могућност потврдила.

Да би се у потпуности доказало постојање планете Y или планете Икс, истраживачи ће морати или да имају велику срећу и директно посматрају та неухватљива тијела, или да пронађу много више КБО објеката који се уклапају у уочене обрасце.

Полиција Хрватска

Хроника

Хорор у Хрватској: Покушао да убије жену и дијете, па пресудио себи

То можда неће потрајати дуго захваљујући новоотвореном опсерваторијуму Вера Ц. Рубин у Чилеу, који је почео да претражује ноћно небо највећом дигиталном камером на свијету. Многи стручњаци вјерују да ће ово истраживање у наредним годинама открити на хиљаде нових КБО објеката, што би могло пружити податке потребне да се ове теорије потврде.

„Мислим да ће током прве две до три године мисије опсерваторијума све постати јасно. Ако се Планета Y налази у видном пољу телескопа, биће могуће директно је пронаћи“, рекао је Сираџ.

Међутим, ако истраживачи у том временском оквиру не пронађу оно што траже, обе теорије би могле бити заувијек одбачене, пише Спутник.

