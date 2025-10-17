Талибани поново уводе јавна погубљења на стадионима

Извор:
Авганистанац који је убио мушкарца и његову трудну супругу стријељан је од стране рођака жртава, према систему крвне освете који примјењују талибани.
Погубљење је извршено пред масом народа на стадиону у Калаинаву, главном граду покрајине Бадгхис, саопштио је Врховни суд Авганистана.
Ово је једанаесто јавно погубљење откако су талибани поново преузели власт 2021. године, према евиденцији АФП-а.
Свједоци су агенцијама рекли да је мушкарац погођен три пута од стране рођака жртава пред хиљадама присутних. Мушкарац је био осуђен на смртну казну због убиства пара.
- Убица је убио двоје људи, мушкарца и његову супругу, која је била у осмом мјесецу трудноће - рекао је Матиулах Мутаки, шеф за односе с јавношћу у покрајини Бадгхис.
Погубљење је услиједило након претреса у три суда и коначног одобрења врховног вође талибана Хибатулаха Акхундзаде, додао је Мутаки.
- Породицама жртава понуђено је помиловање за убицу, али су оне одбиле да га помилују - наводи се у саопштењу Врховног суда.
- Многи људи су дошли да присуствују погубљењу, укључујући и чланове породица жртава, који су искористили своје право према исламском закону - рекао је Џума Кан (36) који је био свједок догађаја. Званични позиви за присуство погубљењу широко су дистрибуирани у сриједу.
Јавна погубљења била су честа током прве владавине талибана од 1996. до 2001. године, при чему је већина изведена на спортским стадионима.
Претходно погубљење догодило се у априлу, када су четири мушкарца стријељана у три различите покрајине истог дана пред хиљадама гледалаца, укључујући и талибанске званичнике.
Талибанске власти и даље примењују тјелесне казне - углавном бичевање- за дјела попут крађе, прељубе и конзумирања алкохола.
Међутим, све наредбе за погубљење потписује вођа талибана Акхундзада, који живи у Кандахару.
Ред и закон кључни су за строгу идеологију талибана, која је произашла из хаоса грађанског рата послије повлачења совјетских снага из Авганистана 1989. године.
Уједињене нације и организације за људска права, попут "Амнести интернешенела", осудиле су употребу тјелесних казни и смртне казне од стране талибанских власти.
- Осуђујемо јавно погубљење мушкарца на стадиону у Бадгхису, након што је осуђен на смрт због убиства. Јавна погубљења крше међународно право, а смртна казна генерално је неспојива са основним правом на живот.
Волкер Турк позива власти да предузму конкретне кораке за хитно укидање смртне казне, почевши од тренутног мораторијума на извршења.
"Амнести" је додао да је Авганистан једна од земаља гдје се смртне казне изричу послије суђења која не задовољавају међународне стандарде правичног суђења, према њиховом годишњем извјештају објављеном у априлу.
