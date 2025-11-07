Због паркинг папака у Сарајеву, Хитне помоћи и ватрогасаца нису могли на интервенцију

Извор:
АТВ
07.11.2025
11:16
Коментари:0
На Фејсбук страници Црна Хроника објављен је видео са насловом "Због паркинг папака у Сарајеву, службеници Хитне помоћи и сарајевски ватрогасци не могу на интервенцију. Гори стан на Цигланама".
На видео снимку се види како ватрогасци журно излазе из аутомобила како би могли навести ватрогасно возило да се провуче између непрописно паркираних возача.
У коментарима су готово сви били става да су ватрогасна кола требало да ударају паркирана возила и да би у другим земљама били жестоко кажњени.
Бања Лука
3 д0
Сцена
6 д0
Бања Лука
1 седм0
Бања Лука
1 седм0
Најновије
Најчитаније
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Тренутно на програму