Због паркинг папака у Сарајеву, Хитне помоћи и ватрогасаца нису могли на интервенцију

07.11.2025

11:16

Због паркинг папака у Сарајеву, Хитне помоћи и ватрогасаца нису могли на интервенцију
Фото: Printscreen/Facebook/CrnaHronika BiH

На Фејсбук страници Црна Хроника објављен је видео са насловом "Због паркинг папака у Сарајеву, службеници Хитне помоћи и сарајевски ватрогасци не могу на интервенцију. Гори стан на Цигланама".

На видео снимку се види како ватрогасци журно излазе из аутомобила како би могли навести ватрогасно возило да се провуче између непрописно паркираних возача.

У коментарима су готово сви били става да су ватрогасна кола требало да ударају паркирана возила и да би у другим земљама били жестоко кажњени.

Ватрогасци

Паркинг

Хитна помоћ

