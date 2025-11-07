Logo

Драма у Кисељаку: Наставник пријетио ученицима у школи

Ало

07.11.2025

10:21

Школа
Фото: pexels

Полицијска станица Сапна запримила је 6.11.2025.године у 14.20 сати путем дежурне службе, пријаву да један од наставника основне школе у Сапни пријети ученицима.

На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници ПС Сапна, објекат и ученици су обезбијеђени, а наставник спроведен у СХМП Сапна, гд‌је му је указана хитна медицинска помоћ, те је превезен у ЈЗУ УКЦ Тузла гд‌је је задржан на лијечењу, пише Аваз.

Према упутама дежурног кантоналног тужиоца, истражитељи ОКП ПУ Калесија подузели су све потребне радње на документовању овог догађаја, а по окончању истих, KTTK ће бити достављен извјештај – саопштили су.

