Земљотрес погодио Црну Гору, подрхтавање се осјетило и у БиХ

Земљотрес магнитуде 3,6 степени Рихтера забиљежен је у петак, 7. новембра 2025 у 08.59 часова, на подручју Црне Горе.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.347 и дужине 18.8643.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 7 километара испод површине земље недалеко од Пљевље.
Земљотрес се осјетио и у Сарајеву, Фочи и још неколико градова у БиХ.
– Заљуљало се кратко – написала је једна особа из околине Сарајева.
– Подрхтавао ми је кревет, то ме је и пробудило – написала је једна особа из Фоче.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, преноси Телеграф.
