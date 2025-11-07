Logo

Земљотрес погодио Црну Гору, подрхтавање се осјетило и у БиХ

Агенције

07.11.2025

09:22

Земљотрес магнитуде 3,6 степени Рихтера забиљежен је у петак, 7. новембра 2025 у 08.59 часова, на подручју Црне Горе.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.347 и дужине 18.8643.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 7 километара испод површине земље недалеко од Пљевље.

Земљотрес се осјетио и у Сарајеву, Фочи и још неколико градова у БиХ.

– Заљуљало се кратко – написала је једна особа из околине Сарајева.

– Подрхтавао ми је кревет, то ме је и пробудило – написала је једна особа из Фоче.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, преноси Телеграф.

Земљотрес

Црна Гора

