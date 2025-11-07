Logo

Данас сунчано уз постепено наоблачење

Извор:

СРНА

07.11.2025

08:11

Данас сунчано уз постепено наоблачење
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити сунчано уз постепено наоблачење и свјежије него претходних дана.

Магла и ниска облачност ће се понегдје задржати и током дана уз хладније вријеме у тим предјелима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

На југу ће бити углавном сунчано уз умјерену облачност у првом дијелу дана, поподне се очекује постепено наоблачење, понегдје уз слабу кишу, а током ноћи очекује се обилна киша.

Вјетар ће бити слаб, источни и сјевероисточни, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од осам до 14, на југу до 19 степени Целзијусових.

илу-снус-07112025

Регион

Никотинске кесице постале хит међу младима, изазивају зависност

Температура измјерена у 7 часова: Дринић, Ливно минус два, Гацко, Соколац минус један, Хан Пијесак нула, Чемерно, Мркоњић Град, Сарајево, Бугојно један, Бијељина, Калиновик, Приједор, Рибник, Дрвар два, Бањалука, Билећа, Добој, Фоча, Зеница, Тузла три, Србац, Градачац четири, Сребреница, Вишеград, Мраковица пет, Требиње осам, Мостар девет степени Целзијусових.

