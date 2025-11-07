Ова комбинација суплемената може да ослаби кости!

Извор:
Б92
07.11.2025
07:50
Коментари:0
Витамини и минерали се често називају есенцијалним хранљивим састојцима и они то јесу, али ако их узимамо превише и у форми суплемената, могу озбиљно да оштете кости.
У ствари, љекари наглашавају да је заправо могуће имати "превише нечег доброг" када су у питању витамини и минерали. Често се преоптерећење хранљивим материјама јавља када људи узимају прекомјерне количине суплемената.
"Само зато што је нешто добро за вас не значи да је више боље", објашњава др Раџ Дасгупта, главни медицински саветник за Слипополис.
"Вашем тијелу је потребан прави баланс витамина и минерала да би правилно функционисало".
Суплементи се често представљају као "природни", али, др Дасгупта упозорава да прекомјерно узимање суплемената заправо може да поремети природне процесе у тијелу.
"Може да блокира начин апсорпције других хранљивих материја, па чак и да оштети ваше кости, бубреге или срце", истиче доктор и објашњава како прекомјерно узимање једне уобичајене комбинације суплемената може да ослаби кости.
Друштво
Данас славимо свете мученике: На њиховим моштима Јован Златоусти је подигао светињу
Ријеч је о комбинацији која би могла да вас изненади
Љекари имају проблема са преоптерећењем калцијумом и гвожђем путем суплемената.
"Превише једног може да утиче на количину другог која се апсорбује", упозорава др Свапнил Пател, потпредседник медицинског центра Универзитета Хакенсак Меридијан Џерзи Шор.
Иако није тајна да је калцијум пресудан за здравље костију, др Пател напомиње да он такође утиче на апсорпцију гвожђа у гастроинтестиналном тракту. Калцијум се везује за гвожђе, спречавајући његово правилно растварање и утиче на апсорпцију. Поред тога, преоптерећење гвожђем може да утиче на таложење калцијума у коштаним ћелијама.
Другим ријечима: "Тијело користи строго регулисане механизме за минерале попут калцијума и гвожђа, а превише или премало ремети те системе", објашњава др Ума Дарџи, сертификовани љекар породичне медицине.
"Када уносите хранљиве материје из хране, ваше тијело регулише њихову апсорпцију, али суплементи често могу да 'прескоче' овај процес".
Ови негативни нежељени ефекти, попут слабијих костију, могу постати још проблематичнији како старимо.
"Како старимо, друга здравствена стања, лијекови и фактори начина живота, попут стреса и проблема са спавањем, мијењају начин на који наша тијела поступају са хранљивим материјама", упозорава др Дарџи. "Превише суплемената може да направи штету. На пример, умјесто да ојачате кости, можете да их ослабите".
Она каже да жене посебно узимају суплементе за здравље костију и гвожђе, посебно за умор, "без едукације о ризику ако их узму превише".
Нажалост, жене су изложене већем ризику од остеопорозе (посебно након менопаузе), због чега је важно боље разумјети како ови суплементи заиста утичу на тијело.
Како преоптерећење калцијумом и гвожђем може да ослаби кости?
Можда је изненађујуће сазнати да ови витални хранљиви састојци могу да нанесу штету здрављу ваших костију. Међутим, љекари наглашавају да је кључно разумјети шта превише гвожђа и калцијума може да учини чврстини костију - одвојено и заједно.
Фудбал
Знате ли да држава од 240 милиона становника нема фудбалску лигу? ФИФА реаговала
Др Дарџи признаје да може "изгледати контрадикторно" разматрати ограничавање уноса калцијума како би се заштитила чврстина костију.
"Многи људи мисле да више калцијума треба да значи само јаче кости", каже она. "Када уносите превише калцијума, посебно у виду суплемената, то може довести до превише калцијума у крви, што заправо може да потисне паратироидни хормон".
То потискивање повећава остеокласте, који су велике ћелије одговорне за ремоделирање и поправку костију, као и за одржавање нивоа калцијума. Међутим, др Дарџи објашњава да преактивни остеокласти или када их је превише, "разграђују" кост, посебно без помоћи остеобласта.
Остеобласти играју кључну улогу у изградњи и јачању костију, али прекомјерни унос калцијума може да омета њихову способност да стварају нове кости. То може да доведе до стања познатог као хиперкалцемија, за које она наводи да је познати узрок остеопорозе.
Обично размишљамо о гвожђу у вези са анемијом. Премало гвожђа може да изазове анемију, а ако га је превише, може да ослаби кости.
"Превише гвожђа у тијелу заправо може ослабити кости стварањем штетних молекула названих реактивне врсте кисеоника (РОС) које оштећују коштане ћелије", извештава др Пател.
"Овај оксидативни стрес штети ћелијама које граде и одржавају кости, успоравајући формирање костију и убрзавајући разградњу костију. Високи нивои гвожђа такође могу прекомерно стимулисати ћелије које растварају коштано ткиво, што доводи до постепеног губитка густине и чврстоће костију".
Он напомиње да је вишак гвожђа чешћи код особа којима су потребне честе трансфузије крви или код оних са стањима попут хемохроматозе, генетског поремећаја који утиче на апсорпцију гвожђа.
"Гвожђе се може накупити довољно да изазове значајан губитак коштане масе и повећа ризик од остеопорозе", каже др Пател.
Ризици преоптерећења гвожђем и калцијумом
"Калцијум и гвожђе се такмиче за апсорпцију", напомиње др Дасгупта.
"Превише узимања калцијума и гвожђа може да 'збуни' тијело и изазове неравнотежу с другим минералима, који штите ваше кости, попут магнезијума и цинка. У теорији, та мјешавина би могла да ослаби кости умјесто да их ојача".
Поред тога, ако калцијум превлада и утиче на апсорпцију гвожђа, то може довести до недостатка.
"Недостатак гвожђа, чак и без анемије, повезан је са смањеном густином костију, повећаном кртошћу и већим ризиком од остеопорозе", каже др Хесус Лизарзабуру, љекар опште праксе.
Свијет
Нова жртва пожара у Тузли, број преминулих расте
Ако гвожђе "побједи" и блокира апсорпцију калцијума, то није, изненађујуће, проблем за чврстину костију. "Калцијум је примарни минерал у коштаној матрици и формира темељ јаких и здравих костију", упозорава др Пател.
Низак ниво калцијума у крви приморава тијело да га компензује. Др Пател истиче да гвожђе 'узима' калцијум из костију и користи га за есенцијалне функције, као што су нервна сигнализација и контракција мишића. Временом, каже да недостатак калцијума може довести до остеопорозе.
Колико калцијума ми је потребно дневно?
Др Пател каже да су препоруке за дневни унос калцијума:
-Одрасли 19–50 година: 1000 мг/дан
-Жене 51+ (или које су у постменопаузи) и мушкарци старији од 71+: 1200 мг/дан
"Суплементи углавном нису потребни ако је унос исхраном адекватан", објашњава он.
Он предлаже приступ конзумирању калцијума који се првенствено ослања на храну, а који укључује:
-Млијеко
-Јогурт
-Рибу
-Кељ
-Консерирани лосос
-Сардине са костима
-Махунарке
-Бадеме
Колико гвожђа ми је потребно дневно?
Потребе за уносом гвожђа варирају. Др Пател наводи неке уобичајене смјернице:
-Жене узраста од 19 до 50 година: 18 мг/дан
-Одрасли мушкарци и жене: 51+ 8 мг/дан
Т-руднице: 27 мг/дан
Он каже, а портал Параде преноси, да већини људи није потребан суплемент, али некима јесте и набраја категорије:
-Жене у пременопаузи које имају обилне менструације
-Труднице
-Особе које се придржавају ограничене исхране
-Особе са анемијом или проблемима са апсорпцијом
-Особе са хроничним губитком крви
(б92)
Најновије
Најчитаније
08
04
08
02
07
56
07
51
07
50
Тренутно на програму