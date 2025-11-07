Знате ли да држава од 240 милиона становника нема фудбалску лигу? ФИФА реаговала

Извор:
Док је фудбал једини спорт који се игра на сваком углу земље, постоји и држава у којој не постоји фудбалска лига, а налази се међу највећих пет на свијету по броју становништва.
Наравно, ради се о Пакистану. Држава са више од 240 милиона становника, која је и пета најмногољуднија земља свијета иза Кине, Индије, Сједињених Америчких Држава и Индонезије, нема своју фудбалску лигу.
Хаос који деценијама траје у Фудбалском савезу Пакистана проузроковао је да у овој држави, иако се фудбал воли и прати, не постоји национални шампионат, а лига је постојала и суспендована је 2019. године.
Разлог су стална административна предвирања, финансијска нестабилност клубова и проблеми с лиценцама код клубова који би требали учествовати. Заправо, једини и кључни проблем, од којег све полази, је то што постоје двије званичне фракције у Фудбалском савезу Пакистана и које се деценијама боре за контролу над савезом.
Истовремено, Пакистан има активну фудбалску репрезентацију, али су њени резултати заправо слика и прилика недостатка националног шампионата.
Једино какво-такво такмичење у држави је Национални куп у којем се такмиче клубови и одатле дају репрезентативце ове азијске земље.
Пакистанска лига је остала неактивна од 2019. године, а формирана је 2004. године. У том периоду титуле су освајали Khan Research Laboratories (пет пута), WAPDA (четири пута), Pakistan Army (два пута) и К-Electric (једанпут).
Лига је први пут суспендована 2015. године и била неактивна до 2018. године. Наредну сезону су организовале двије различите федерације, а ФИФА и АФЦ (кровно тијело азијског фудбала) нису је признале.
Распад се догодио јер су лигу основале двије фигуре. Једну је организовао Фаисал Салех Хајат, предсједник Фудбалског савеза Пакистана којег је признала ФИФА, а другу Ashfaq Hussain Shah, којег није признала ФИФА и који је формирао паралелни фудбалски савез.
Hussain Shah је 2021. године са својом паралелном групом и савезом оформио лигу, али ју је ФИФА одмах суспендовала. Већина клубова том приликом је распуштена.
Посљедњих мјесеци активно се ради на формирању новог такмичења како би и Пакистан од наредне сезоне добио лигу.
ФИФА је основала Комитет за нормализацију, нешто што се већ дешавало и у Босни и Херцеговини, а циљ комитета је да се формира краткорочна лига.
Ипак, без стабилне фудбалске федерације, није било могуће континуирано организовати професионалну лигу, па све остаје на приједлогу. ФИФА ће пробати кроз опробан рецепт, преко Комитета за нормализацију, да нормализира фудбал у Пакистану, али је пред њом још много посла.
