Logo

Милојевић: Ако сам ја проблем, даћу оставки и одлазим

06.11.2025

22:24

Коментари:

0
Милојевић: Ако сам ја проблем, даћу оставки и одлазим
Фото: ФК Црвена Звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић послије тријумфа против Лила у Лиги Европе (1:0) рекао је да не зна да ли ово значи и крај кризе, те истакао да ако је он проблем да ће дати оставку и отићи из клуба

"Надам се да је ово крај кризе. Али, треба да уживамо у овој побједи", рекао је тренер црвен-бијелих.

На питање о његовом статусу и "сталним причама" о његовом одласку Милојевић је врло емотивно рекао да је то најмањи проблем јер колико види "сви желе да оде".

"Ја нисам тренер Звезде, ја служим Звезди, у оба мандата, знате како сам дошао први пут, кад нико није хтио. Ја сам увијек ту, Звезда је моја породица", рекао је он и додао

"Ако желите, ево даћу оставку одмах, клуб је има, отићи ћу одмах, али вјерујем да сам заслужио више поштовања. И верујем да је то утицало и на играче".

Policija Srbija

Хроника

Мушкарац дошао због квара у кући, па покушао да силује дјевојчицу

Како је објаснио сасвим је нормално да је дошла криза, на дневном нивоу се суочавамо са проблемима.

"Па, повреде? Да кренемо од Браге, ту је било испод нивоа, против Радника лопта није хтјела у гол, против Војводине једно од најбољих полувремена, а онда се све сруши", истакао је Милојевић.

Како је рекао очекује још боље партије од штоперског тандема Милош Вељковић - Тебо Учена.

Додао је да је Немања Радоњић послије дуже времена одиграо 80 минута, те да Марко Арнаутовић игра повријеђен, а Бруно Дуарте игра са сломљеним палцем, пишу Независне.

Подијели:

Таг:

Vladan Milojević

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мушкарац дошао због квара у кући, па покушао да силује дјевојчицу

Хроника

Мушкарац дошао због квара у кући, па покушао да силује дјевојчицу

1 ч

0
Возач из БиХ тешко повријеђен у језивом удесу

Свијет

Возач из БиХ тешко повријеђен у језивом удесу

1 ч

0
Скоко за АТВ: Стабилна производња Термоелектране Гацко

Република Српска

Скоко за АТВ: Стабилна производња Термоелектране Гацко

1 ч

0
Тешка несрећа у Црној Гори: Погинуо возач, сувозач тешко повријеђен

Регион

Тешка несрећа у Црној Гори: Погинуо возач, сувозач тешко повријеђен

1 ч

0

Више из рубрике

Добој: Стадион ''Луке'' сија пуним сјајем

Фудбал

Добој: Стадион ''Луке'' сија пуним сјајем

2 ч

0
Огњен Врањеш завршио фудбалску каријеру

Фудбал

Огњен Врањеш завршио фудбалску каријеру

3 ч

0
Сахрањен Младен Жижовић

Фудбал

Сахрањен Младен Жижовић

7 ч

2
У Бањалуци осванули билборди посвећени Младену Жижовићу

Фудбал

У Бањалуци осванули билборди посвећени Младену Жижовићу

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

10

Ксенофобични испад: Нијемац ухапшен након што је вријеђао радника из БиХ

23

08

Учитељица добила 10 милиона долара одштете након што ју је упуцао ученик

23

05

Савјет безбједности укинуо санкције сиријском предсједнику

22

54

Каран: Саборност данас важнија него икада

22

50

Тинејџер убио градоначелника, ликвидиран на лицу мјеста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner