Милојевић: Ако сам ја проблем, даћу оставки и одлазим

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић послије тријумфа против Лила у Лиги Европе (1:0) рекао је да не зна да ли ово значи и крај кризе, те истакао да ако је он проблем да ће дати оставку и отићи из клуба
"Надам се да је ово крај кризе. Али, треба да уживамо у овој побједи", рекао је тренер црвен-бијелих.
На питање о његовом статусу и "сталним причама" о његовом одласку Милојевић је врло емотивно рекао да је то најмањи проблем јер колико види "сви желе да оде".
"Ја нисам тренер Звезде, ја служим Звезди, у оба мандата, знате како сам дошао први пут, кад нико није хтио. Ја сам увијек ту, Звезда је моја породица", рекао је он и додао
"Ако желите, ево даћу оставку одмах, клуб је има, отићи ћу одмах, али вјерујем да сам заслужио више поштовања. И верујем да је то утицало и на играче".
Како је објаснио сасвим је нормално да је дошла криза, на дневном нивоу се суочавамо са проблемима.
"Па, повреде? Да кренемо од Браге, ту је било испод нивоа, против Радника лопта није хтјела у гол, против Војводине једно од најбољих полувремена, а онда се све сруши", истакао је Милојевић.
Како је рекао очекује још боље партије од штоперског тандема Милош Вељковић - Тебо Учена.
Додао је да је Немања Радоњић послије дуже времена одиграо 80 минута, те да Марко Арнаутовић игра повријеђен, а Бруно Дуарте игра са сломљеним палцем, пишу Независне.
