Тешка несрећа у Црној Гори: Погинуо возач, сувозач тешко повријеђен

06.11.2025

21:58

Тешка несрећа у Црној Гори: Погинуо возач, сувозач тешко повријеђен
У саобраћајној несрећи која се данас 6. новембра око 18 часова догодила у Бијелом Пољу, страдао је Данило Каљевић (19), док је Далибор Крговић (40) тешко повријеђен.

До несреће је дошло на регионалном путу Томашево - Павино Поље.

Како Вијести незванично сазнају до несреће је дошло због превртања возила, које је возио Каљевић, док је Крговић био на мјесту сувозача.

Из болнице у Бијелом Пољу, Вијестима је потврђено да је повријеђени задобио тешке тјелесне повреде и да је збринут у тој здравственој установи, те да је у току операција.

Саобраћајна несрећа

Црна Гора

