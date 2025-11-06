Тешка несрећа у Црној Гори: Погинуо возач, сувозач тешко повријеђен

06.11.2025
21:58
Коментари:0
У саобраћајној несрећи која се данас 6. новембра око 18 часова догодила у Бијелом Пољу, страдао је Данило Каљевић (19), док је Далибор Крговић (40) тешко повријеђен.
До несреће је дошло на регионалном путу Томашево - Павино Поље.
Како Вијести незванично сазнају до несреће је дошло због превртања возила, које је возио Каљевић, док је Крговић био на мјесту сувозача.
Из болнице у Бијелом Пољу, Вијестима је потврђено да је повријеђени задобио тешке тјелесне повреде и да је збринут у тој здравственој установи, те да је у току операција.
