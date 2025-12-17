Logo
Уставни суд Српске донио одлуку: Повећање плата радника није у складу са Уставом

Извор:

АТВ

17.12.2025

14:54

Уставни суд Српске донио одлуку: Повећање плата радника није у складу са Уставом

Уставни суд Републике Српске на данашњој сједници, 17. децембра, донио је одлуку да додјела подстицаја за повећање плате радника није у складу са Уставом Републике Српске.

Како наводе из поменутог суда, донијели су ову одлуку у предмету број У-91/25 којом је утврдио да члан 8. став 3. Закона о подстицајима у привреди Републике Српске, у дијелу који гласи "[...] услови, критеријуми [...]" није у сагласности са Уставом Републике Српске.

''Овом одлуком утврђено је такође и то да члан 4. став 1. тач. 1. и 2. и чл. 5. и 6. Уредбе о додјели подстицаја за повећање плате радника нису у сагласности са Уставом Републике Српске. Оспореном одредбом наведеног закона прописано је да влада, на приједлог министарства, доноси уредбу којом се уређују услови, критеријуми, поступак остваривања права на подстицај за повећање плате радника, као и друга питања од значаја за овај поступак'', наводе из Уставног суда Српске.

Максим Скоко

Република Српска

Скоко: Проблем самозапаљења угља биће ријешен до нове године

Према оцјени Уставног суда, додају, ова одредба је неуставна у наведеном дијелу будући да је законодавац своју уставну надлежност пренио на Владу Републике Српске, као носиоца извршне власти, чиме је повриједио начело подјеле власти утврђено чланом 69. Устава Републике Српске, преносе Независне.

Сходно томе, даље наводе из ове правосудне институције, неуставност дијела законске одредбе сама по себи, води ка неуставности наведених одредаба уредбе којима се врши непосредно уређивање односа у вези са подстицајима за повећање плата радника.

Саво Минић

Бања Лука

Минић најавио почетак изградње кружног тока код "Ауди центра" у Бањалуци

''Стога, науставно овлашћење за Владу Републике Српске не може реултовати доношењем правно ваљане регулативе услова и критеријума за постицаје за повећање плата радника, која је у оспореном дијелу супротна уставном начелу о подјели власти, односно начелу уставности и законитости аката'', објашњавају из суда.

