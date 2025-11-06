Мушкарац дошао због квара у кући, па покушао да силује дјевојчицу

Извор:
Блиц
06.11.2025
22:22
Коментари:0
Дјевојчицу (14) данас је покушао да силује мушкарац у Раткову, а све је пријављено полицији.
Према ријечима извора Блица, случај је у редовном поступку и исти је преузело Више јавно тужилаштво у Сомбору.
Како додаје извор, дјело се квалификује као недозвољене полне радње.
Свијет
Возач из БиХ тешко повријеђен у језивом удесу
Према незваничним сазнањима, мушкарац је, наводно, дошао да поправи нешто у кући у којој живи дјевојчица. У једном тренутку дијете је остало само, а он је то искористио.
Полиција ради на утврђивању чињеница.
Најновије
Најчитаније
23
10
23
08
23
05
22
54
22
50
Тренутно на програму