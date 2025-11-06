Logo

Мушкарац дошао због квара у кући, па покушао да силује дјевојчицу

Блиц

06.11.2025

22:22

Мушкарац дошао због квара у кући, па покушао да силује дјевојчицу
Фото: Танјуг/АП

Дјевојчицу (14) данас је покушао да силује мушкарац у Раткову, а све је пријављено полицији.

Према ријечима извора Блица, случај је у редовном поступку и исти је преузело Више јавно тужилаштво у Сомбору.

Како додаје извор, дјело се квалификује као недозвољене полне радње.

hitna pomoc

Свијет

Возач из БиХ тешко повријеђен у језивом удесу

Према незваничним сазнањима, мушкарац је, наводно, дошао да поправи нешто у кући у којој живи дјевојчица. У једном тренутку дијете је остало само, а он је то искористио.

Полиција ради на утврђивању чињеница.

pokušaj silovanja

zlostavljanje djece

