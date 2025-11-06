Детаљи стравичне несреће у Чељиговићима: Повријеђена два возача

Извор:
СРНА
06.11.2025
18:15
06.11.2025
Два лица повријеђена су у саобраћајној незгоди која се догодила у мјесту Чељиговићи, на путном правцу Сарајево – Пале, потврђено је Срни из Полицијске управе Источно Сарајево.
Портпарол Полицијске управе Весна Стокановић рекла је да су повријеђени возачи аутомобила "тојота" и "шкода" и они су из Дома здравља на Палама превезени у Болницу "Србија", гдје ће им бити установљен степен повреда.
Хроника
Према њеним ријечима, саобраћај се одвија наизмјенично.
Саобраћајна незгода догодила се око 16.10 часова.
