Холандска полиција заплијенила више од три тоне кокаина

Извор:

СРНА

06.11.2025

18:04

Холандска полиција заплијенила више од три тоне кокаина
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Холандска полиција пронашла је више од 3,3 тоне кокаина уличне вриједности од око 250 милиона евра у руралном насељу Нордхук, у покрајини Сјеверни Брабант, објавио је лист "Алгемен дагблад".

Дрога је пронађена у преуређеном стакленику за узгој печурака.

Према истражиоцима, тако велике количине дроге се ријетко проналазе ових дана, чак и у лукама.

"Ово је јединствен случај. Ријетко се више срећемо са таквим количинама, посебно далеко од лука", напоменуо је Рон ван Брусел, шеф полицијског одјељења за борбу против организованог криминала.

Саобраћајна несрећа Пале

Хроника

Директан судар два аутомобила, отежан саобраћај

"Алгемен дагблад" подсјећа да је западна Холандија, укључујући градове Бреда, Мурдајк и Розендал, дуго била кључна транзитна тачка за пошиљке кокаина у Европу. Географски положај овог региона — између главних лука Ротердама, Антверпена и Влисингена — чини га погодним за кријумчаре. Бројна складишта и лабораторије повезане са латиноамеричким нарко-картелима послују у градовима у западним провинцијама земље.

Посљедњих година, велике количине кокаина редовно проналазе у региону, у контејнерима са воћем или индустријском опремом. Како лист напомиње, криминалци често дјелују под маском транспортних компанија и пољопривредних фарми.

Обим криминалних активности огледа се у нивоу насиља у региону. Само 2015. године, у Западном Брабанту почињено је 17 убистава, од којих је значајан број, према ријечима тужилаца, био повезан са трговином дрогом.

Током 2020. години, исту провинцију је потресло откриће "контејнера за мучење" импровизованих затвора које криминалне групе користе за мучење и уцјену.

