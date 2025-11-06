Стевановић: Мост у Чесми готово завршен, потребан договор о завршетку пројекта

Извор:
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић рекао је да су Влада Српске и њена предузећа завршили већи дио послова на изградњи моста преко ријеке Врбас у бањалучком насељу Чесма, а пројекат се у цијелости може окончати уз договор са управом града Бањалука, која је према ранијем споразуму, требала да изгради и исфинансира приступне путеве.
Стевановић је рекао да Влада Републике Српске може преузети обавезу да све то финансира у интересу великог броја грађана, не само Бањалуке већ и Челинца и Котор Вароша који ће користити мост, али је упитао зашто би када бањалучки градоначелник Драшко Станивуковић у посљедње вријеме говори не ваља ово и оно?
"И ми бисмо сада требали да трчимо да радимо њихов обавезни посао у вези са градњом приступних путева... Прихватамо једино да сједнемо и да се договоримо. Предложићу у том смислу и премијеру Сави Минићу да направимо попис до сада урађених радова, предрачун колико новца треба за завршетак приступних путева, те да фирма `Путеви Републике Српске` финансира све то до краја", рекао је новинарима Стевановић на конференцији за новинаре у Бањалуци поводом оптужби Станивуковића на тему изградње моста.
Он је рекао да на том плану мора бити завршена грађевинска дозвола за приступне путеве, односно експропријација потребног земљишта на обје стране ријеке Врбас.
"Моје информације од прије неколико дана показују да то све у формалном смислу није доведено до краја", рекао је Стевановић.
Он је подсјетио да је Станивуковић још лани расписао јавни позив за градњу приступних путева за мост у Чесми, те одабрао извођача који је ушао у посао.
"Извођач је урадио знатан дио тог посла. И што се стоји? Нема довољно средстава! Тендер је расписан без грађевинске дозволе, без обезбијеђених средстава, извођач није наплатио ништа и неће да настави радове јер нема грађевинске дозволе, нити је до краја урађена експропријација на обалама Врбаса", рекао је он.
Када је ријеч о реконструкцији и санацији магистралног пута Клашнице-Бањалука, Стевановић је навео да очекује да се у наредних двије или три седмице оконча прва фаза овог посла, односно да се, гледајући од Клашница према Бањалуци десна страна пута заврши.
"Током зиме ћемо пустити саобраћај на обје стране до почетка грађевинске сезоне на прољеће, а након тога ћемо радити десну страну гледано од Бањалуке према Клашницама, и то некада на прољеће", најавио је Стевановић.
Он је рекао да ће републичке фирме градити кружни ток на улазу у Кампус Универзитета у Бањалуци, те да су на том плану у међувремену потребни додатни договори са градским властима.
