Logo

Бојан нестао прије 12 година, проглашен мртвим, а сада пронађен жив

06.11.2025

16:51

Коментари:

0
Бојан нестао прије 12 година, проглашен мртвим, а сада пронађен жив
Фото: Unsplash

Невјеројатна прича стиже из Бугарске, Бојан Иванов (62) из града Русе пронађен је жив у импровизованој колиби на планини Пирин, чак 12 година након што је проглашен несталим, а пет година након што је службено проглашен мртвим.

Иванова је недавно пронашла шумарска служба, а вијест је шокирала локалну заједницу и његове рођаке. Нестао је без трага још 2013. године.

Иванов је посљедњи пут виђен 2013. године у селу Ново Село крај Русеа, гдје је тада живио сам. Његова мајка, Тодора Алеxандрова, пријавила је његов нестанак 9. јуна 2015. након што се Бојан није јављао мјесецима.

Упркос потрагама, годинама није било никаквих информација о њему. Пет година касније, 2020., мајка је суду поднијела захтјев да се син службено прогласи мртвим. Суд је тада пресудио да је његова смрт наступила 31. децембра 2013.

Током суђења свједоци су испричали да је Иванов прије радио као помоћни радник те да се борио с дуговима због неуспјелог пословања. Наводно су га тражили због дугова, а дио његове имовине био је стављен под залог.

расвјета

Бања Лука

TI BiH тражи надзор над милионским тендером у Бања Луци: Сумњиве референце и модел набавке пријављене Агенцији за јавне набавке БиХ

Када су га шумари пронашли у Пирину, Иванов је изгледао здраво, али исцрпљено. Одведен је у полицијску станицу у Банском, гдје је идентификован, пише 4њуз.

Према наводима полиције, одбијао је помоћ и смјештај, рекао је да има довољно средстава и да му не треба ништа. Након тога напустио је полицијску зграду, а засад није познато гдје се налази.

Његов случај изазвао је велико занимање јавности у Бугарској јер се формално још увијек води као мртав. Локалне власти сада морају покренути поступак за поништење пресуде о смрти и службено потврдити његов идентитет.

Мајка, која је прије неколико година изгубила сваку наду, према писању бугарских медија, више није жива и никада није дочекала вијест да јој је син ипак преживио.

Подијели:

Таг:

nestao muškarac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

TI BiH тражи надзор над милионским тендером у Бања Луци: Сумњиве референце и модел набавке

Бања Лука

TI BiH тражи надзор над милионским тендером у Бања Луци: Сумњиве референце и модел набавке

1 ч

1
Електро-Бијељина улаже у модернизацију мреже у Лопарама

Градови и општине

Електро-Бијељина улаже у модернизацију мреже у Лопарама

1 ч

0
Супружници пронађени мртви у кревету, поред њих тест за трудноћу

Свијет

Супружници пронађени мртви у кревету, поред њих тест за трудноћу

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Припадници ових знакова највећи су лажљивци

2 ч

0

Више из рубрике

Супружници пронађени мртви у кревету, поред њих тест за трудноћу

Свијет

Супружници пронађени мртви у кревету, поред њих тест за трудноћу

2 ч

0
Човјек за длаку избјегао смрт: Питон дуг 6 m повукао га са чамца и обмотао му се око врата

Свијет

Човјек за длаку избјегао смрт: Питон дуг 6 m повукао га са чамца и обмотао му се око врата

3 ч

0
Трамп бијесан: Видјећемо како ће комуниста да води Њујорк

Свијет

Трамп бијесан: Видјећемо како ће комуниста да води Њујорк

3 ч

0
Лукашенко отвара врата Бјелорусије: Украјинци могу доћи одмах

Свијет

Лукашенко отвара врата Бјелорусије: Украјинци могу доћи одмах

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

15

Детаљи стравичне несреће у Чељиговићима: Повријеђена два возача

18

15

Пријећено смрћу Милораду Пуповцу

18

04

Холандска полиција заплијенила више од три тоне кокаина

18

04

Сидни Свини ухваћена у загрљају контроверзног менаџера

17

58

Директан судар два аутомобила, отежан саобраћај

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner