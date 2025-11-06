Бојан нестао прије 12 година, проглашен мртвим, а сада пронађен жив

06.11.2025
Невјеројатна прича стиже из Бугарске, Бојан Иванов (62) из града Русе пронађен је жив у импровизованој колиби на планини Пирин, чак 12 година након што је проглашен несталим, а пет година након што је службено проглашен мртвим.
Иванова је недавно пронашла шумарска служба, а вијест је шокирала локалну заједницу и његове рођаке. Нестао је без трага још 2013. године.
Иванов је посљедњи пут виђен 2013. године у селу Ново Село крај Русеа, гдје је тада живио сам. Његова мајка, Тодора Алеxандрова, пријавила је његов нестанак 9. јуна 2015. након што се Бојан није јављао мјесецима.
Упркос потрагама, годинама није било никаквих информација о њему. Пет година касније, 2020., мајка је суду поднијела захтјев да се син службено прогласи мртвим. Суд је тада пресудио да је његова смрт наступила 31. децембра 2013.
Током суђења свједоци су испричали да је Иванов прије радио као помоћни радник те да се борио с дуговима због неуспјелог пословања. Наводно су га тражили због дугова, а дио његове имовине био је стављен под залог.
Када су га шумари пронашли у Пирину, Иванов је изгледао здраво, али исцрпљено. Одведен је у полицијску станицу у Банском, гдје је идентификован, пише 4њуз.
Према наводима полиције, одбијао је помоћ и смјештај, рекао је да има довољно средстава и да му не треба ништа. Након тога напустио је полицијску зграду, а засад није познато гдје се налази.
Његов случај изазвао је велико занимање јавности у Бугарској јер се формално још увијек води као мртав. Локалне власти сада морају покренути поступак за поништење пресуде о смрти и службено потврдити његов идентитет.
Мајка, која је прије неколико година изгубила сваку наду, према писању бугарских медија, више није жива и никада није дочекала вијест да јој је син ипак преживио.
