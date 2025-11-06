Супружници пронађени мртви у кревету, поред њих тест за трудноћу

Извор:
Телеграф
06.11.2025
16:11
Коментари:0
Тијела мужа и жене пронађена су у кревету у британском мјесту Барнслију, а поред њих је био и позитиван тест за трудноћу.
Њих двоје су били у браку 17 година, а заједно су добили четворо дјеце. Тијела су пронађена без одјеће.
На саслушању је речено да су Клер и Марк дужи период интравенозно користили наркотике.
Помоћница патолога саопштила је да су се њих двоје кобног дана око 17 часова заједно вратили кући.
Тијела је у соби, сутрадан пронашла његова мајка, када је схватила да им се капути нису помјерили са офингера.
"Марк је био у вези са Клер од 2007. године и заједно су имали четворо дјеце. Марк је био у затвору од 16. године и био је тешки корисник дрога. Дошли су да живе са мном након што је мој муж умро прије неколико година", рекла је његова мајка полицији.
Фудбал
Сахрањен Младен Жижовић
Она је испричала да је нага тијела пронашла у соби око 15 часова, да их је све вријеме дозивала, али да нису реаговали.
"Знала сам одмах да више нису живи иако им још нисам видјела лица", рекла је жена.
Она је одмах позвала Хитну помоћ, али су само могли да констатују њихову смрт.
Полиција је поред кревета пронашла позитиван тест на трудноћу, лулу за крек и још неке предмете које користе наркомански зависници.
Патолог је саопштио да су обоје умрли од тровања хероином, кокаином и метадоном 1A, иако је немогуће рећи ко је од њих први преминуо.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму