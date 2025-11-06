Додик: Циљ нам је да у свим општинама имамо довољно капацитета у вртићима

Извор:
СРНА
06.11.2025
15:50
Коментари:0
Предсједник Милорад Додик изјавио је данас у Билећи да Република Српска води рачуна да за сваки узраст дјеце и омладине обезбиједи добре услове за одрастање, учење и рад, те да ће Билећа ускоро имати довољно смјештајних капацитета за најмлађе.
Додик је подсјетио да студенти имају бесплатне домове, а да ће у свакој општини бити изграђено довољно смештајних капацитета у вртићима.
"Наш циљ је да се не прави селекција ко може у вртић, а ко не", рекао је Додик, који је са премијером Савом Минићем положио камен темељац за нови вртић у Билећи у чију изградњу и опремање ће бити уложено 4,2 милиона КМ, које је обезбиједио Кабинет предсједника Републике Српске.
Додик је најавио нове вртиће и у Приједору, Челинцу, Теслићу, Козарској Дубици и Зворнику.
"Општине које нису стигле да заврше потребну процедуру имаће прилику у наредној години", напоменуо је Додик.
Додик је најавио да ће се послије изградње вртића радити на томе да сва дјеца имају бесплатан боравак.
"Веома сам срећан и задовољан због овог пројекта у Билећи. Када сам служио војску овдје, нисам могао замислити да ћу помоћи да се овде гради", рекао је Додик новинарима.
Подсјетио је да је Билећа међу првим општинама која је доставила дозволу и аплицирања за изградњу вртића.
Додик је у Билећи рекао да је данас обишао доводни тунел ХЕ "Дабар" и навео све бенефите које ће Херцеговина имати од тог пројекта.
Он је нагласио да постоји низ мјера које треба обезбиједити, али да је најважније сачувати национални идентитет.
"Дјеца морају да од малих ногу схватају шта је српска православна вјера", рекао је Додик.
Напоменуо је да народ без вјере нема идентитета, а без идентитета нема будућности.
Додик је истакао да ће бити изграђена и брза цеста која ће повезивати све од Херцеговине до Бањалуке.
"Увјерен сам да смо свјесни раста који Република Српска има и да смо учинили Српску безбједном", поручио је Додик у Билећи.
