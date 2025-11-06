Logo

Додик и Минић положили камен темељац за изградњу новог вртића

Извор:

СРНА

06.11.2025

15:22

Коментари:

0
Додик и Минић положили камен темељац за изградњу новог вртића
Фото: Срна

Предсједник Републике Српске Милорад Додик и премијер Републике Српске Саво Минић положили су данас у Билећи камен темељац новог вртића у чију изградњу и опремање ће бити уложено 4,2 милиона КМ, а средства је обезбиједио Кабинет предсједника Републике Српске.

Свечаности присуствује и руководство општине Билећа.

Нови вртић у Билећи биће један од најсавременијих у Републици Српској и моћи ће да прими сву дјецу вртићког узраста из општине Билећа.

У новом вртићу је планирано да буде смјештено око 200 дјеце, чиме ће бити ријешен вишегодишњи проблем мањка капацитета.

Уговор о изградњи новог вртића потписан је средином октобра, а ријеч је о једној од највећих инвестиција у Билећи у протеклих десетак година.

Зграда вртића ће се простирати на око 1.500 квадрата, а планирано је да радови буду завршени за 10 мјесеци, односно до почетка наредне школске године.

Нови вртић у Билећи биће смјештен у комплексу "Бећаруша" гдје постоји природно окружење за боравак дјеце, а биће изграђена и приступна саобраћајница и паркинг.

Општина Билећа завршила је остале неопходне радове за изградњу новог вртића, попут пројектне документације и рјешавања имовинско-правних односа.

Подијели:

Тагови:

Билећа

vrtić

kamen temeljac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Браћа на тавану пронашла најскупљи стрип на свијету

Занимљивости

Браћа на тавану пронашла најскупљи стрип на свијету

1 ч

0
На граници ”пао” осумњичени за злоупотребу дјеце за порнографију

Хроника

На граници ”пао” осумњичени за злоупотребу дјеце за порнографију

1 ч

0
Додик и Минић стигли у Билећу

Градови и општине

Додик и Минић стигли у Билећу

1 ч

0
Битно: Енергетске турбуленције у Српској

Емисије

Битно: Енергетске турбуленције у Српској

1 ч

0

Више из рубрике

Додик и Минић стигли у Билећу

Градови и општине

Додик и Минић стигли у Билећу

1 ч

0
Повријеђени у пожару у Дому пензионера: Четворо на респиратору

Градови и општине

Повријеђени у пожару у Дому пензионера: Четворо на респиратору

4 ч

0
АТВ сазнаје: Жарко Новаковић нови директор РиТЕ Угљевик

Градови и општине

АТВ сазнаје: Жарко Новаковић нови директор РиТЕ Угљевик

17 ч

1
Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара

Градови и општине

Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

11

Супружници пронађени мртви у кревету, поред њих тест за трудноћу

16

11

Припадници ових знакова највећи су лажљивци

16

04

Сахрањен Младен Жижовић

15

59

Минић: Прекинут штрајк, радници РиТЕ Угљевик поново на послу

15

58

Народна скупштина Републике Српске усвојила више закона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner