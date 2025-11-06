Додик и Минић положили камен темељац за изградњу новог вртића

Извор:
СРНА
06.11.2025
15:22
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик и премијер Републике Српске Саво Минић положили су данас у Билећи камен темељац новог вртића у чију изградњу и опремање ће бити уложено 4,2 милиона КМ, а средства је обезбиједио Кабинет предсједника Републике Српске.
Свечаности присуствује и руководство општине Билећа.
Нови вртић у Билећи биће један од најсавременијих у Републици Српској и моћи ће да прими сву дјецу вртићког узраста из општине Билећа.
У новом вртићу је планирано да буде смјештено око 200 дјеце, чиме ће бити ријешен вишегодишњи проблем мањка капацитета.
Уговор о изградњи новог вртића потписан је средином октобра, а ријеч је о једној од највећих инвестиција у Билећи у протеклих десетак година.
Зграда вртића ће се простирати на око 1.500 квадрата, а планирано је да радови буду завршени за 10 мјесеци, односно до почетка наредне школске године.
Нови вртић у Билећи биће смјештен у комплексу "Бећаруша" гдје постоји природно окружење за боравак дјеце, а биће изграђена и приступна саобраћајница и паркинг.
Општина Билећа завршила је остале неопходне радове за изградњу новог вртића, попут пројектне документације и рјешавања имовинско-правних односа.
