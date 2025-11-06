Logo

На граници ”пао” осумњичени за злоупотребу дјеце за порнографију

Аутор:

Огњен Матавуљ

06.11.2025

14:58

Коментари:

0
На граници ”пао” осумњичени за злоупотребу дјеце за порнографију
Фото: АТВ

Гранична полиција БиХ ухапсила је А.В. на основу потраге коју је за њим расписао МУП Републике Српске у оквиру акције ”Карика” којом је обухваћено више особа осумњичених за злоупотребу дјеце за порнографију.

Како је потврђено за АТВ А.В. је ухапшен на граничном прелазу код Вишеграда.

Акција Карика

Хроника

Ухапшени због дјечије порнографије спроведени у ПУ Требиње

”Осумњичени је предат полицијским службеницима ПУ Требиње на даљу криминалистичку обраду, а након тога ће бити спроведен у Окружно јавно тужилаштво у Требињу”, каже извор АТВ-а.

Акција Карика

Хроника

Ухапшене четири особе, дјецу наводили да се сликају без одјеће!

Подијели:

Тагови:

хапшење

potraga

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мирослав Лазић

Хроника

Због корупције ухапшен шеф инспекције добојског одјељења Инспектората РС

1 ч

0
Познат идентитет страдалих у језивом пожару у Дому пензионера у Тузли

Хроника

Познат идентитет страдалих у језивом пожару у Дому пензионера у Тузли

1 ч

0
Нова жртва пожара у Тузли

Хроника

Нова жртва пожара у Тузли

2 ч

0
Намјештање тендера: Одузет телефон Војину Мијатовићу

Хроника

Намјештање тендера: Одузет телефон Војину Мијатовићу

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

11

Супружници пронађени мртви у кревету, поред њих тест за трудноћу

16

11

Припадници ових знакова највећи су лажљивци

16

04

Сахрањен Младен Жижовић

15

59

Минић: Прекинут штрајк, радници РиТЕ Угљевик поново на послу

15

58

Народна скупштина Републике Српске усвојила више закона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner