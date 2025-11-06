На граници ”пао” осумњичени за злоупотребу дјеце за порнографију

Аутор:Огњен Матавуљ
06.11.2025
14:58
Коментари:0
Гранична полиција БиХ ухапсила је А.В. на основу потраге коју је за њим расписао МУП Републике Српске у оквиру акције ”Карика” којом је обухваћено више особа осумњичених за злоупотребу дјеце за порнографију.
Како је потврђено за АТВ А.В. је ухапшен на граничном прелазу код Вишеграда.
Хроника
Ухапшени због дјечије порнографије спроведени у ПУ Требиње
”Осумњичени је предат полицијским службеницима ПУ Требиње на даљу криминалистичку обраду, а након тога ће бити спроведен у Окружно јавно тужилаштво у Требињу”, каже извор АТВ-а.
Хроника
Ухапшене четири особе, дјецу наводили да се сликају без одјеће!
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму