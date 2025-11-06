Због корупције ухапшен шеф инспекције добојског одјељења Инспектората РС

Аутор:Огњен Матавуљ
06.11.2025
14:45
Коментари:0
Мирослав Лазић, шеф Подручног одјељења Републичке управе за инспекцијске послове у Добоју, ухапшен је у акцији Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске због примања мита.
Како сазнаје АТВ Лазић је ухапшен непосредно након примопредаје новца.
”Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције лишили су слободе М.Л. из Добоја због почињених кривичних дјела примање мита и трговина утицајем. Осумњичени је ухапшен непосредно након извршења наведених кривичних дјела”, саопштио је МУП Српске.
Додају да су у току претреси возила и локација које користи ухапшени Лазић, након чега ће над њим бити извршена криминалистичка обрада.
”Све мјере и радње се предузимају под надзором Посебног одјељења за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног крииминала Републичког јавног тужилаштва”, наводе у МУП-у Републике Српске.
