Подигнута оптужница за диловање дроге у акцији ”Угар”

Огњен Матавуљ

06.11.2025

13:47

Подигнута оптужница за диловање дроге у акцији ”Угар”

Окружно јавно тужилаштво Бањалука подигло је оптужницу против Виктора Криште (57) из Бусоваче и тројице ухапшених у акцији ”Угар” у којој су пронађена и одузета више од четири килограма дроге.

Осим Криште оптужени су Емир Софтић (57) из Бихаћа, те Слободан Марсенић (51) и Ален Вученовић (43) из Бањалуке. Свима се на терет ставља да су починили кривично дјело неовлаштене производње и промета дрогом.

У оптужници се наводи да су оптужени ради даље продаје, куповали, држали и преносили кокаин, марихуану и амфетамин.

”Кришто је од њему познатих особа набављао веће количине дроге које је аутомобилима ”ауди Q5” и ”голф 6” са непознате локације превозио у Бањалуку. Дрогу је продавао Софтићу, предавао Марсенићу који су је држали и преносили ради радље продаје. Марсенић је по преузимању дрогу преносио у кућу Вученовића у Бањалуци”, наводи се у оптужници.

akcija ugar 3
akcija ugar 3

Појашњава се да је Кришто 14. јула до Карановца довезао двије врећице са по 474 грама марихуане и пакет са 994 грама амфетамина које је, на путу преузео Софтић и аутомобилом ”ауди А3” превезео у Бањалуку. Исти дан Кришто је испред једног кафића Марсенићу предао аутомобил са марихуаном коју је он превезао и предао Вученовићу ради складиштења и даље продаје. Код Вученовића је 2. августа откривено 85 грама марихуане.

akcija ugar 3

Хроника

Акција ”Угар”: Четворка ”пала” са више од четири килограма дроге

У ”голфу 6” Кришто је 2. августа до Бањалуке превезао марихуану и кокаин до кафића у улици Пере Креце, гдје је возило предао Марсенићу. Возило је зауставила полиција и у њему открила три пакета са по пола килограма марихуане, као и двије врећице у којима је било по 10 грама кокаина.

Сви оптужени су познати као вишеструки преступници који су у више наврата хапшени и осуђивани због разних кривичних дјела.

akcija ugar 5
akcija ugar 5

Оптужницу је потврдио Окружни суд у Бањалуци.

трговина дрогом

