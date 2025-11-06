Зашто гинемо на улицама? Зато што вишеструки преступник вози без дозволе, нерегистрованим аутом са 5.450 КМ неплаћених казни

Извор:
АТВ
06.11.2025
10:50
Коментари:0
На сједници НСРС, министар унутрашњих послова Жељко Будимир рекао је да на улицама гинемо као да смо у рату у Украјини. Примјер свега негативног што се налази на улицама Српске долази и из Градишке.
Тамо је полиција одузела возило од Д.Т. због низа казни и прекршаја. И то пазите сад ово, он је возио нерегистрованим аутомобилом, без возачке дозволе са неприпадајућим регистарским ознакама. Провјерама је утврђено да је Д.Т. вишеструки повратник у чињењу тешких прекршаја и да има дуг у Регистру новчаних казни у износу од 5.450 КМ.
"Приликом контроле у саобраћају утврђено је да наведено лице управљало нерегистрованим путничким аутомобилом прије стицања права на управљање, те да су се на аутомобилу налазиле неприпадајуће регистарске ознаке", саопштено је из ПУ Градишка.
Службеници Полицијске станице Топола си му привремено одузели аутомобил.
За десет мјесеци 2025. године на путевима у Српској погинуло је 110 особа, што је 18 више него читаве 2024. године. За воланом је све више оних који су под дејством алкохола или опојних дрога.
Министар Будимир је нагласио да број неодговорних у вожњи није само питање полиције ни репресивних мјера.
“Можемо да ставимо још 600 радара, али је проблем што људи не схватају своје обавезе док возе нити поштују правила саобраћаја. Полиција ради све што може да ради, и кад ради превентивно и кад ради репресивно. Мислим да је проблем и у начину обуке младих возача, велики број њих учествује у незгодама, нема више учешћа МУП РС у полагању испита што мислим да је погрешно. Највећи су проблем људи који су под дејством алкохол и све је већи број њих који је под дејством опијата и тешких дрога“, поручио је Будимир.
