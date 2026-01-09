Logo
Large banner

За викенд хладно уз нови снијег и до 15 центиметара

Извор:

СРНА

09.01.2026

17:53

Коментари:

0
За викенд хладно уз нови снијег и до 15 центиметара
Фото: АТВ

У Републици Српској за викенд ће бити облачно и хладно уз носи снијег који је прогнозиран за сутра, и то од пет до 10 центиметара на планинама, на истоку локално до 15 центиметара.

Према Републичком хидрометеоролошком заводу, снијег ће се премјештати од сјеверозапада ка истоку, а до краја дана падавине ће престати.

На југу ће падати киша, сусњежица и снијег током цијелог дана уз повремено јаче падавине. У другом дијелу дана биће и вјетровито.

Јутарња температура ваздуха сутра ће износити од минус четири до нуле, у вишим предјелима од минус седам, а максимална од минус три до два, на југу до пет степени Целзијусових.

У недјељу, 11. јануара, биће облачно и хладније са слабим снијегом. Осјећај хладноће појачаваће умјерен до јак сјеверни вјетар.

Ruža

Култура

Откривени вријеме и мјесто сахране Љубе Нинковића

На југу се послије подне очекује разведравање и биће сунчано уз јаку до олујну буру. Сунчаних периода биће и на сјеверу у другом дијелу дана, док ће увече и наредне ноћи бити врло хладно.

Минимална температура ваздуха од минус осам до минус три степена, у вишим предјелима од минус 13, а максимална од минус пет до нула, на југу до пет, у вишим предјелима од минус осам степени Целзијусових.

Хладно са слабим снијегом биће и у понедјељак, 12. јануара, а ујутру се очекује јачи мраз. У Херцеговини ће бити претежно сунчано, али и даље вјетровито уз јаку до олујну буру. Увече се очекује разведравање уз формирање магле око ријека и по котлинама.

Минимална температура ваздуха од минус 14 до минус осам, у вишим предјелима од минус 18, а максимална од минус пет до нуле, на југу до три, у вишим предјелима од минус девет степени Целзијусових.

Топлије и углавном суво у уторак, 13. јануара, али ће јутро бити врло хладно уз јак мраз. Око ријека и по котлинама очекује се магла која ће се локално дуже задржати.

Минимална температура ваздуха од минус 13 до минус седам, у вишим предјелима од минус 18, а максимална од минус два до четири, на југу до седам степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Снијег

hladno

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ruka, bol, zglob

Здравље

Шта нам раде "зимски болови"?

3 ч

0
У овој години се очекује поскупљење нових возила: Ево шта ће диктирати цијене

Ауто-мото

У овој години се очекује поскупљење нових возила: Ево шта ће диктирати цијене

3 ч

0
Техеран Иран

Свијет

Техеран: Опљачкано 26 банка и спаљено 25 џамија

3 ч

0
Тробојке на камионима: Овако је обиљежен Дан Републике у Невесињу

Република Српска

Тробојке на камионима: Овако је обиљежен Дан Републике у Невесињу

4 ч

0

Више из рубрике

Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво

Друштво

Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво

4 ч

0
Клизишта и поплаве упалили аларме у ФБиХ

Друштво

Клизишта и поплаве упалили аларме у ФБиХ

6 ч

0
Опасност од плављења и клизишта у пет кантона

Друштво

Опасност од плављења и клизишта у пет кантона

6 ч

0
Вода чаша

Друштво

Издате препоруке о исправности воде за пиће

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

34

Ела Дворник открила породичну тајну: "Мој тата је имао озбиљну болест"

21

28

Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

21

26

"Живјеће огњиште": Како је прослављен Дан Републике?

21

19

Игокеа пред Клуж: Побједом започети Нову годину

21

12

Слиједи забрана великим инвеститорима куповине кућа?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner