За викенд хладно уз нови снијег и до 15 центиметара

Извор:
СРНА
09.01.2026
17:53
У Републици Српској за викенд ће бити облачно и хладно уз носи снијег који је прогнозиран за сутра, и то од пет до 10 центиметара на планинама, на истоку локално до 15 центиметара.
Према Републичком хидрометеоролошком заводу, снијег ће се премјештати од сјеверозапада ка истоку, а до краја дана падавине ће престати.
На југу ће падати киша, сусњежица и снијег током цијелог дана уз повремено јаче падавине. У другом дијелу дана биће и вјетровито.
Јутарња температура ваздуха сутра ће износити од минус четири до нуле, у вишим предјелима од минус седам, а максимална од минус три до два, на југу до пет степени Целзијусових.
У недјељу, 11. јануара, биће облачно и хладније са слабим снијегом. Осјећај хладноће појачаваће умјерен до јак сјеверни вјетар.
На југу се послије подне очекује разведравање и биће сунчано уз јаку до олујну буру. Сунчаних периода биће и на сјеверу у другом дијелу дана, док ће увече и наредне ноћи бити врло хладно.
Минимална температура ваздуха од минус осам до минус три степена, у вишим предјелима од минус 13, а максимална од минус пет до нула, на југу до пет, у вишим предјелима од минус осам степени Целзијусових.
Хладно са слабим снијегом биће и у понедјељак, 12. јануара, а ујутру се очекује јачи мраз. У Херцеговини ће бити претежно сунчано, али и даље вјетровито уз јаку до олујну буру. Увече се очекује разведравање уз формирање магле око ријека и по котлинама.
Минимална температура ваздуха од минус 14 до минус осам, у вишим предјелима од минус 18, а максимална од минус пет до нуле, на југу до три, у вишим предјелима од минус девет степени Целзијусових.
Топлије и углавном суво у уторак, 13. јануара, али ће јутро бити врло хладно уз јак мраз. Око ријека и по котлинама очекује се магла која ће се локално дуже задржати.
Минимална температура ваздуха од минус 13 до минус седам, у вишим предјелима од минус 18, а максимална од минус два до четири, на југу до седам степени Целзијусових.
