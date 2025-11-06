Намјештање тендера: Одузет телефон Војину Мијатовићу

06.11.2025
13:52
Коментари:0
По наредби ПОСКОК-а полицијски службеници одузели су телефон потпредсједнику Владе ФБиХ Војину Мијатовићу, сазнаје Истрага.ба.
Телефон је одузет у оквиру истраге у случају намјештања тендера за додјелу пројекта у вриједности 1,2 милиона КМ у области ИТ технологија. Предмет је формиран на основи пријаве фирме Bloomteq.
Како сазнаје Кликс телефони су одузети и Сенаду Шантићу и Бојану Лазићу, власницима фирми конзорцијума који су добила буџетска средства на јавном позиву који је расписало министарство на чијем челу је Мијатовић.
Bloomteq се пријавио на јавни позив за пројекат “Развој старт-ап екосистема” у вриједности од 1,2 милиона КМ, који је 21. марта 2025. расписао Мијатовићев ресор. Кажу да су још тада препознали намјештање и нису очекивали пролазак на конкурсу.
Када су 1. априла објављени резултати, од двије фирме које су задовољиле услове, њихова је била другорангирана. 9. априла уложили су формални приговор, који је већ 11. априла, експресно одбијен.
Према наводима Bloomteq, 28. априла, приликом потписивања уговора са конзорцијумом који је добио посао, Мијатовић је дао изјаву у којој им је упутио јавну пријетњу, истакавши да “нема више Сребрених малина, а свако има право да искористи све правне радње како би евентуално отклонио своје нејасноће”, алудирајући тиме на случај Респиратори.
Само седам дана касније, у Bloomteq долази пореска инспекција, како кажу, “специјални тим инспектора за ушуткивање” из Тузле.
“Да ово све не буде засновано само на нашој сумњи, побринуо се власник једне фирме која има и приватне повезнице са Мијатовићем, а који је гостујући у подкасту Пленум јавно признао кривично дјело Војина Мијатовића – дословно је рекао да им је министар обећао расписати ‘јавни’ позив за њих и додијелити 1,2 милиона КМ новца грађана”, наводе из Bloomteq.
У подкасту Пленум, Сенад Шантић, члан побједничког конзорцијума Techstars Сарајево, отворено је говорио о договору с министром Војином Мијатовићем прије расписивања конкурса.
“Бојан и колега Харун су имали састанак са Мијатовићем. Он је био заинтересиран. Требало је изаћи на јавни тендер, и тада су направили тај позив”, изјавио је Шантић у подкасту Пленум.
Након емитовања подкаста, Фондација 787, која је била дио побједничког конзорцијума, одмах је иступила из њега због сумњи у корупцију.
(Истрага)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму