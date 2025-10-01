Ухапшени због дјечије порнографије спроведени у ПУ Требиње

Извор:
Три особе које су јутрос ухапшене због злоупотребе дјеце за порнографију спроведене су у Полицијску управу Требиње.
У акцији "Карика" полицијски службеници МУП Републике Српске ухапсили су четири особе Д.С., Р.П и С.В. из Требиња и Н.П. из Јајца.
Осумњичени су путем друштвених мрежа ступали у комуникацију са дјецом узраста 13 и 14 година, затим, дјецу наводили да се фотографишу без одјеће, описујући им детаљно на који начин да фотографишу интимне дијелове тијела.
"Такође, наведена лица су упознавала дјецу са порнографијом, шаљући им фотографски и видео материјал порнографског садржаја. Исти су кроз комуникацију, користећи се апликацијама, покушавали и договарали састанке са дјецом ради обљубе”, саопштио је МУП Српске.
Додају да су преко друштвених мрежа и апликације за комуникацију осумњичени приступали групама у којима се дијелио садржај дјечије порнографије.
”Поједина лица се сумњиче се да су на удаљеним инфраструктурама креирали складишни простор за чување дигиталних података који су се налазили под њиховом контролом, након чега су на поменуте складишне просторе у више наврата складиштили садржаје дјечије порнографије”, наводи МУП Српске.
Акцију ”Карика” спроводе Управа криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске у сарадњи са полицијским управама Требиње и Бијељина, те МУП-ом Средње-босанског кантона, а под надзором Окружног јавног тужилаштва у Требињу.
