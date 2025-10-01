Logo

Напао ММА борце у теретани, а онда зажалио због тога: "Обрачун" наставили и у продавници сатова

Извор:

Телеграф

01.10.2025

12:00

Коментари:

0
Напао ММА борце у теретани, а онда зажалио због тога: "Обрачун" наставили и у продавници сатова
Фото: Танјуг

У уторак у Булевару краља Александра, у продавници сатова дошло је до туче више лица којој је претходио инцидент у теретани.

Ненад Д. (35) утрчао је у радњу, како би се склонио а за њим је утрчало више мушких лица, које су му рукама, ногама и дрвеним моткама задало више удараца по глави и тијелу.

Мушка лица су корисници борилачке вјештине познате академије.

Сва затечена лица полиција је ухапсила.

мачка

БиХ

Забрањен увоз девет тона хране за мачке због повећаног нивоа пепела

Ненад је ушао у теретану и сузавцем испрскао ММА борце и говорио им да ће их "избости ножем".

"Упркос томе што су га ударали рукама, ногама и моткама он је наставио да их прска. У једном тренутку су га оборили на под и савладали", додаје наш извор.

О случају је обавјештено надлежно тужилаштво.

Ненад је доведен у ПС Звездара.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Туча

napad

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Забрањен увоз девет тона хране за мачке због повећаног нивоа пепела

БиХ

Забрањен увоз девет тона хране за мачке због повећаног нивоа пепела

3 ч

0
Чилић на мегдан Новаку Ђоковићу

Тенис

Чилић на мегдан Новаку Ђоковићу

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Возач теретњака преминуо након саобраћајне несреће, повријеђене још три особе

3 ч

0
Акција Вранглер

Хроника

Велика акција МУП-а Српске: Претреси у Новом Граду

3 ч

0

Више из рубрике

Акција Вранглер

Хроника

Велика акција МУП-а Српске: Претреси у Новом Граду

3 ч

0
Акција ”Балатун”: На "Аризони" растурали кријумчарену робу

Хроника

Акција ”Балатун”: На "Аризони" растурали кријумчарену робу

4 ч

0
Тројац из Приједора насјео на преваре: Ојадили их за 1.650 КМ

Хроника

Тројац из Приједора насјео на преваре: Ојадили их за 1.650 КМ

5 ч

0
Борислав Антонић

Хроника

Обустављена потрага за Бориславом Антонићем из Новог Града

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

13

Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући

15

02

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

14

50

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

14

45

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

14

41

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner