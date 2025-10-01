Напао ММА борце у теретани, а онда зажалио због тога: "Обрачун" наставили и у продавници сатова

Извор:
Телеграф
01.10.2025
12:00
У уторак у Булевару краља Александра, у продавници сатова дошло је до туче више лица којој је претходио инцидент у теретани.
Ненад Д. (35) утрчао је у радњу, како би се склонио а за њим је утрчало више мушких лица, које су му рукама, ногама и дрвеним моткама задало више удараца по глави и тијелу.
Мушка лица су корисници борилачке вјештине познате академије.
Сва затечена лица полиција је ухапсила.
БиХ
Ненад је ушао у теретану и сузавцем испрскао ММА борце и говорио им да ће их "избости ножем".
"Упркос томе што су га ударали рукама, ногама и моткама он је наставио да их прска. У једном тренутку су га оборили на под и савладали", додаје наш извор.
О случају је обавјештено надлежно тужилаштво.
Ненад је доведен у ПС Звездара.
