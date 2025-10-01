Тројац из Приједора насјео на преваре: Ојадили их за 1.650 КМ

Извор:
АТВ
01.10.2025
09:27
Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су 30.09.2025. године Окружном јавном тужилаштву Приједор поднијели Извјештај о кривичном дјелу и учиниоцу против лица А.С. и Н.Ш. из Зенице због постојања основа сумње да су учествовали у извршењу кривичног дјела "Превара" извршеног на штету више особа из Приједора.
Радећи по пријавама грађана које је Полицијска управа Приједор запримила у новембру мјесецу прошле године у вези са преварама путем вибер апликације и лажних фејсбук профила којима су довођењем у заблуду уплаћивали новац на куповину кликер и Икс-бонова, утврђено је да је новац у укупном износу од 1.650,00 КМ, за колико су оштећена три лица из Приједора, путем платформи спортских кладионица исплаћен на виртуелне рачуне осумњичених лица.
Полицијски службеници настављају рад на утврђивању околности свих пријава које се односе на преваре изршене на овај начин, а грађане упозоравамо да на захтјев непознатих лица која их контактирају путем чет апликација и друштвених мрежа, не обављају куповину „Икс-бонова“ нити да им на други начин уплаћују новац.
